根據俄國媒體《真理報》(Pravda)報導，捷克Kaputin激進組織率領支持歐盟的公民運動「歐洲脈動」（Pulse of Europe），27日在德國駐布拉格大使館門口，將寫有「北溪二號」（North Stream-2）字樣的大管子用金屬鎚砸碎。該團體主要想表達對於德國支持北溪二號政策的不滿，當前俄羅斯對西方與烏克蘭的威脅日益高漲，並正在阻止向基輔供應軍備武器。

該團體主要想表達對於德國支持北溪二號政策的不滿，當前俄羅斯對西方與烏克蘭的威脅日益高漲，並正在阻止向基輔供應軍備武器。

激進份子帶著歐盟及烏克蘭的國旗還有海報，在街頭大喊口號，而現場焦點莫過於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）竟然也出現在現場。只不過他是Kaputin組織量身訂做跟人一樣高的假娃娃，除此之外，就連「普丁皇宮」著名的金色馬桶也被打造出來。普丁整個人坐在馬桶上，手上還握著金色馬桶刷，畫面相當諷刺。

組織領導人表示：「我們將德國視為親近盟友，現在眼前更重要的事是，德國當前對於世界上最具政治、軍事威脅的俄羅斯採行什麼樣態度。」