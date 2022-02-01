《區域全面經濟夥伴關係協定》RCEP，今天（2月1日）起對南韓生效。大陸商務部表示，RCEP將進一步深化包括中韓在內的亞太產業鏈供應鏈關係，有助於發揮各國優勢和產業互補性，深化高端產業鏈供應鏈合作，不斷提升區域內國家貿易投資合作水平。

中新社報導，2月1日0時剛過，位於中國—上海合作組織地方經貿合作示範區(簡稱「上合示範區」)的海關原產地證書審簽中心內，青島海關所屬膠州海關關員為出口到韓國的一批服裝簽發了RCEP原產地證書。經確認，這是RCEP對韓國生效後，中國簽發的首份對韓國RCEP原產地證書。

「憑這份原產地證書，貨物到韓國後繳納的關稅稅率可由13％降為6.5％。」青島綺麗佳榮製衣有限公司總經理張世傑表示，這批牛仔褲貨值約17萬元(人民幣，下同)，憑青島海關簽發的RCEP原產地證書，貨物在韓國通關時稅款減免可超過1萬元。

張世傑表示，公司每年對韓國出口額達2200餘萬元，通過RCEP原產地證書，每年可在韓國降低關稅成本140餘萬元，比適用此前最為優惠的亞太貿易協定稅率還可少繳關稅29萬元。在RCEP關稅減讓政策利多的助推下，預計今年（2022年）公司對韓國出口額將比去年增長一成左右。

「韓國在生效RCEP前，已與我國在中韓自貿協定和亞太貿易協定項下互降關稅。RCEP對韓生效後，中國企業出口韓國的部分服裝、澱粉糊精、起酥油等產品可以憑原產地證書享受更低的稅率，自韓國進口的電動機、車輛零件等也可實現更大幅度降稅。」青島海關關稅處處長畢海軍說，據測算，在亞太貿易協定以及中韓自貿協定已多輪降稅的基礎上，山東企業每年約18億元對韓進出口貨物可再實現雙向關稅減讓2400萬元。

數據顯示，韓國是山東第4大貿易市場，也是山東最大的單一國家自貿夥伴。據海關統計，2021年山東省對韓國進出口值為2695.5億元，同比增長29.7％。RCEP在韓國實施生效，將進一步深化包括中日韓在內的亞太產業鏈供應鏈關係，使區域內國家的價值鏈聯繫更加緊密，有助於發揮各自優勢和產業互補性，不斷提升區域內國家貿易投資合作水平。

RCEP涵蓋了全球約30％的人口、30％的經濟總量和30％的對外貿易，是中國迄今為止商簽的參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿協定。2022年1月1日，已對包括中國在內的10個成員國生效。韓國正式實施RCEP後，可在協定區域範圍內與中國、日本等已經生效的成員國互降關稅。

大陸商務部新聞發言人束珏婷在1月20日的新聞發布會上曾指出，RCEP於2月1日起對南韓生效。中韓貿易投資往來密切，雙方在電子、機械、汽車、紡織等領域有著廣泛的合作。在RCEP中，中韓雙方均做出高水平開放承諾，為兩國貿易投資自由化、便利化創造了更好的條件，有利於推動雙邊貿易投資高質量發展。