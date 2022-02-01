藍委陳以信在農曆春節期間，代表黨主席朱立倫，前往美國傳達國民黨重視對美工作期待未來加強交流。就在台灣昨在吃除夕團圓飯的同時，陳以信正搭機從倫敦飛往華府，他特地分享在飛機上的年夜飯，也祝大家新年快樂。

藍委陳以信分享飛機上的年夜飯。（圖片摘自陳以信臉書）

陳以信昨（1月31日）在臉書發文表示，當台灣在吃除夕團圓飯的同時，自己正從倫敦飛往華府的班機上，一盤雞肉燉飯就是他的年夜飯。

另外，陳以信也分享，自己在倫敦機場check-in時，櫃檯地勤女士問他身分，自己說是來自台灣的國會議員時，櫃檯地勤女士聽了感到驚訝，問說國會議員竟坐經濟艙？雖然他心裡OS：怎樣不行嗎，但口頭還是有禮回應因為謙遜，後來自己想或許下趟搭經濟艙時，就說是國會助理好了，省得惹來異樣眼光。

陳以信此行於華府僅停留四天，陸續將拜會國會台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot），及與台灣連線聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）、培根（Don Bacon）、摩爾頓（Seth Moulton）、帝芬尼（Tom Tiffany）、蓋耶哥（Ruben Gallego）等人會面，討論近期台美關係與台海局勢。陳以信也會代表國民黨朱立倫主席，傳達國民黨重視對美工作期待未來加強交流。