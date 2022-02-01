國民黨立委陳以信於美東時間週一晚間順利抵達美國華府，展開國會外交訪問，今（1）日週二上午陳以信將與華府聯邦參議員Paul Strauss與Michael Brown會面。

Paul Strauss為華府律師，民主黨籍，自1997年起接下傑克遜牧師（Jesse Jackson）棒子，擔任華府聯邦參議員，他曾歷任華府地區多項政治職位，並於2014年推動華府成為美國第51州。Michael Brown 同為民主黨籍，自2007起擔任華府聯邦參議員。兩人都對台友好，曾受邀參加世界民主聯盟視訊會議。兩位華府聯邦參議員代表哥倫比亞特區，可在聯邦參議院中列席但對法案表決尚無投票權。

陳以信週二下午將前往美國國會山莊，分別與參議院外交委員會共和黨資深幕僚與民主黨資深幕僚進行座談。晚間陳以信將舉行訪美記者會，與華府媒體記者座談並餐敘。

陳以信此行於華府僅停留四天，陸續將拜會國會台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot），及與台灣連線聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）、培根（Don Bacon）、摩爾頓（Seth Moulton）、帝芬尼（Tom Tiffany）、蓋耶哥（Ruben Gallego）等人會面，討論近期台美關係與台海局勢。陳以信也會代表國民黨朱立倫主席，傳達國民黨重視對美工作期待未來加強交流。