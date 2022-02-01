據美國之音報導，日本國會眾議院今天（2月1日）通過了一項對中國「嚴重人權狀況」表達關注的決議，並敦促首相領導的政府採取相應措施。在北京冬季奧運會開幕的幾天前，日本國會採取這項行動，被視為對日中關係與日美關係具有重要意義。中國外交部發言人趙立堅今天傍晚發布「答記者問」稱，日本眾議院此舉是對中國人民的嚴重政治挑釁。

這項決議沒有直接提到中國，但稱國際社會對新疆維吾爾族人被大規模收容和他們的宗教自由被侵犯表達憂慮，也對西藏和香港的局勢表示關切。決議說，「人權問題不僅是國內問題，因為國際社會應該關注人權和普世價值，」並稱「政府應該收集信息以掌握整體情況，與國際社會一道監測嚴重的人權狀況。」

日本首相岸田文雄去年10月上台後，把人權問題列入了日本內閣外交政策的重要組成部分，並成立了一個特別顧問小組處理人權問題。

去年12月，日本宣佈將不派政府代表團參加北京冬奧會，但沒有像美國政府一樣言明將採外交抵制北京冬奧會。執政的自民黨內部對如何應對中國的人權狀況存在分歧。保守派希望國會在北京冬奧會2月4日開幕前通過強有力的決議案，其他議員則擔心這樣做可能導致日本的經濟利益受損。

決議案最終在北京冬奧會開幕前獲得通過，但在文字上作出了一些妥協，包括不直接提到「中國」，也避免使用「侵犯」或「踐踏」人權等字眼。美國是日本的戰略盟友和安全同盟，但中國是日本最大的貿易夥伴國。

美國之音引述哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬分析，人權問題是判斷岸田內閣對華政策在多大的程度上靠向美國的一項重要標誌。他說，日本國會有關中國人權問題的決議曾被淡化處理，然後又被擱置一旁。

尹麗喬表示，如果日本國會最後通過這項決議，那將發出一個強烈訊號，表明日本與拜登政府的對華政策更加靠近，會對中國採取更加強硬的態度。

針對日本國會眾議院通過涉華決議，趙立堅痛批，日本國會眾議院通過的所謂人權決議罔顧事實真相，惡意詆毀中國人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，性質極其惡劣。

趙立堅強調，所謂人權事務純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力置喙。他反譏，日本當年發動對外侵略戰爭犯下罄竹難書罪行，自身在人權問題上劣跡斑斑，完全沒有資格對他國人權狀況指手畫腳。

趙立堅斥責，日本部分政客置中日關係大局、國與國相處之道於不顧，強行拼湊所謂決議，是對中國人民的嚴重政治挑釁。中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。「中國外交部負責人已向日方提出嚴正交涉。中方保留採取進一步措施的權利。」