今日是大年初一，下午國道多處出現壅塞情形，不過到了傍晚5點後，除國5北向宜蘭至坪林車多壅塞外，其餘路段均陸續紓解。截至傍晚6點，國道交通量為79.0百萬車公里，預估今日交通量調整為110百萬車公里。

明日是大年初二，高公局預估，國道交通量將達138百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局表示，明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹（上午6點到下午2點）、彰化系統-埔鹽系統（上午7點到中午12點），北向西螺-埔鹽系統（下午3點到晚上9點）、南屯-后里（上午9點到下午1點）、苗栗-湖口（下午3點到晚上10點）、圓山-大華系統（上午10點到下午1點）。

此外，國3南向土城-關西（上午7點到下午1點）、快官-霧峰（上午8點到中午12點），北向竹山-中興（下午3點到晚上9點）、草屯-霧峰（下午3點到晚上9點）、大山-香山（下午3點到晚上10點）、關西-大溪（下午4點到晚上8點）；國5南向南港系統-頭城（上午6點到下午4點），北向宜蘭-坪林（下午3點到凌晨12點）、國6西向舊正-霧峰系統（下午4點到晚上7點），也將出現壅塞情形。

另公路總局預估，明日部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮，上午5點起，包含台9線蘇花路廊、台61線竹南路段、台61線鳳鼻至香山路段、台74線臺中環線接國3及台18線中埔交流道等路段將出現車多、壅塞狀況；到了明天下午，包含台2線關渡路段及福隆至大武崙路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等鄰近觀光景點路段，則預計出現出遊車潮。

公路總局提醒用路人，行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段再前往，或遵循警廣與路側CMS提供的相關路況及替代道路資訊行駛，以避免塞在車陣中。