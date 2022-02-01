全聯福利中心在大年初一開賣3種規格的2022虎年新春福袋，許多民眾一早就來全聯搶購福袋，店員一一將福袋交到顧客手中，並預祝客人抽中價值369萬的2台保時捷的大獎。（劉宗龍攝）

全聯福利中心在大年初一開賣3種規格的2022虎年新春福袋，許多民眾一早就來全聯搶購福袋，店員一一將福袋交到顧客手中，並預祝客人抽中價值369萬的2台保時捷的大獎。（劉宗龍攝）

全聯今年實體門市頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」；「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」。（全聯提供)

全聯福利中心今年首度集結線上線下各別推出專屬限量福袋，總共加起來超過14萬個，讓消費者各別有機會能抽到豪華名車，包含實體門市的「Porsche Cayenne Coupe」、「Porsche Taycan」2台保時捷，各市值369萬，以及全聯小時達福虎生豐福袋限定、巿值155萬的「Mercedes-Benz A180」大獎。實體門市加全聯線上小時達頭獎共3台車子、市值將近900萬，創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄，全聯表示，實體通路在頭獎祭出2台保時捷實在太誘人下，單店最快9分鐘賣光。

全聯指出，今年實體門市的幸運獎號在下午直播揭曉，頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」；「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」；另全聯小時達專屬頭獎「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」。

今天下午4：00在「福利熊陪您過新年」的直播開獎中，在律師現場見證下，由全聯行銷部協理劉鴻徵抽出今年實體門市幸運號碼。其中，今年頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」；「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」，只要對中6碼即為幸運兒，各有一名；另外，精品家電「SHARP Healsio水波爐AX-XS5T(R)」得獎號碼為「0447」；「SHARP 2.4L零水鍋KN-H24TB(W)」得獎號碼為「8984」，只要對中末四碼就中獎，分別各有31名幸運得主。

至於特別獎只要對中末四碼就中獎，各別有31名幸運兒，而抽出的號碼分別為，World Gym 3個月單點運動會籍得獎號碼為「8893」；TutorABC 8堂英語互動課得獎號碼為「8885」；牛角集團特選方案回數卡得獎號碼為「2158」；漢堡王小華堡50顆得獎號碼為「5297」；指舞春秋低頭族饗宴頭肩頸背45分鐘按摩兌換券4張得獎號碼為「7109」；ezTravel環島之星行程抵用券3000元得獎號碼為「6415」；OPPO Enco Free 2真無線降躁耳機得獎號碼為「5779」；蝦皮購物金1500元得獎號碼為「3448」。

全聯指出，今年共開出12組中獎號碼，同時也會公布於全聯官網上，消費者只要拿出福袋內附的抽獎券即可對獎。另提醒得獎者別忘於2月15日前，需填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本及檢附相關資料，寄回領獎小組。

另為滿足更多消費者購買福袋抽汽車頭獎渴望，全聯小時達首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門在家上「PXGo!全聯線上購」動動手指搶購9999個福袋，每袋售價555元。

「福利熊陪您過新年」的直播開獎，同樣在現場律師見證下，由全聯線上事業部協理初貴民抽出今年幸運號碼。

頭獎「Mercedes-Benz A180」得獎號碼為「1187」，開出獎號門市為中壢中美門市，由黃先生幸運中獎；而Gogoro VIVA MIX KEYLESS 2名幸運獎號為「6307」、「6620」；Apple iPhone13 pro 128G金色2名幸運獎號為「2276」、「5543」；Dyson Supersonic吹風機HD08 3名幸運獎號為「8875」、「1973」、「5323」；全聯福利點100000點5名幸運獎號為「7830」、「9282」、「0071」、「2809」、「4616」。