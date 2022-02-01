不少投資人買賣股票都會參考線型、價量等技術分析工具，但按照K線操作真能賺到大錢嗎？有網友表示，他花了10萬跟某位老師學技術分析，結果去年1整年獲利約10%左右，po文一出，引發網友兩極熱議，有人認為「2021年大盤漲23.6%，你繳10萬學費賺10%...辛苦了」、「太扯了！10%還不如買0050躺著賺」。

一位網友D大在PTT股板發文表示，自己去年大概花了一整年、將近10萬學完某位老師的所有課程，他覺得老師的課有用，技術分析講解相當專業，但是多數人卻不能賺大錢，由於老師的方法十分嚴謹，且有一套進出場SOP，就因為操作方式太過嚴謹，所以進場時，通常已經底部起漲8~15%，遇到大多頭，後面可能還有20~30%以上，但當盤勢不明時，隔天就容易開始套牢，最終停損5~8%出場。

D大認為，老師的操作方式過於專注在技術面，而忽略太多成交量、籌碼面，儘管每支上漲股票都符合老師的方法，但買進之後卻未必會漲，甚至可能會停損，即使今天賺個10~15%，但也可能連續賠5~8%，整體下來，他覺得並不一定會賺大錢。

D大最後總結，老師課堂上分享的心法能讓自己少走冤枉路，光這些心法，他覺得很值得，不過若真要賺大錢，絕對要再將老師的方法加以改良才有機會，儘管他去年整年獲利大約10%，但他並沒有後悔，主要是自己對技術分析很有興趣。

原po發文後，掀起其他網友兩派論戰，有人表示，「技術分析只是讓人不要凹單而已吧XD」、「這位技術分析很好懂，至於賺不賺錢還是看個人吧」、「10萬...不如花1萬買書就好」、「技術分析：多頭容易賺錢 空頭容易賠錢」、「技術分析很吃人性的 自己無法擺脫韭菜的想法再好了技術也沒用」、「技術分析覺得不是交易聖杯 全部都是馬後炮自圓其說」。

不少網友聚焦花10萬學技術分析值不值得，看法相當分歧，「唉...花10萬學一個賺不了大錢的課程」、「10萬還好啦，本金夠，一個月就賺回來了」、「10萬算少了 一堆投顧比這貴 還一點x也沒學到」、「我看過最會唬爛叫波浪理論，隨便一間都10萬以上」、「我看出你的問題了 只是你想說服自己10萬塊有意義」。

更有一堆網友直接喊買0050，「無腦0050 過有品質生活 不是很爽？」、「10%還不如買0050躺著賺」、「主動派去年弄半天賺10%,結果0050 2X%」、「真的，無腦買指數，10萬省起來」、「10%我幹嘛不買ETF」。

去年台股報酬約23.66%，不過高股息ETF 0050（台股市值前50大公司）去年含息報酬率約21.8%，略遜於大盤。