高雄市政府1日宣布新增9例確診，當中1例是感染源不明的新北市國中生的父親，而經疫調發現，該父親疑未落實7天自主健康管理，確診前4、5天還與兒子到饗食天堂聚餐、逛漢神巨蛋，對此，高雄市衛生局表示，將展開調查，若確定違反規定最高可罰1萬5000元。

高市府指出，該父親案「18942」40多歲，上月10日自大陸入境後進行居檢，同月23日居檢期滿前採檢陰性，2天後返家，不料5天後出現喉嚨不適症狀，除夕夜採檢、1日確診，而疫調發現，他上月27、28日到過獅湖國小、饗食天堂、漢神巨蛋廣場等處，並曾搭民族幹線90往返大中路口站至新光三越站。

但據規定，該父親在解隔返家後應自主健康管理7天，不過他卻與兒子在高雄到處趴趴走，對此是否違反防疫管理規定，高雄市衛生局稱，全案將啟動調查，若查該父親違規屬實，不排除開罰，而違反自主健康管理規定者，最高可罰1萬5000元。

依據中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者，可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動，違者可罰3000元至1萬5000元。