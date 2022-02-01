不少網友痛斥這名老闆開的條件簡直羞辱人。(圖／爆廢公社公開版)

春節到來，對小朋友來說最為期待的環節就是領紅包，但對大人可就不一樣，不少人希望趁著年前兼差賺外快，「yes123求職往」調查，今年就有高達98%的勞工希望趁這段時間兼職。就有網友在臉書看到徵求搬石頭臨時工貼文，老闆還霸氣表示可以當場領現金，但工作內容卻讓網友拳頭都硬了。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一則PO文截圖，一名在嘉義市的老闆發文徵求臨時工，工作內容只需要搬石頭，搬完就可以當場領現金。但仔細一看，石頭一包20公斤，有30包，必須從一樓搬到六樓，現場更疑似沒有電梯，要全程走樓梯，文末的「祝新年快樂」看起來更是嘲諷滿點。

原PO轉分享時也傻眼表示，換算下來一到六樓來回一趟才20元，熊貓都比這個好賺多了。不少網友也開罵：「這老闆回家吃自己吧」、「台灣真的一堆慣老闆，把勞工當猴子」、「600元買貼布都不夠」、「我出1800，叫這個老闆把石頭搬到六樓之後再給我搬回一樓」、「這根本羞辱人吧」、「說個新年快樂就有600，誰還跟你搬石頭」、「除夕該double吧」、「臨時工一天都2000，開600真好意思」、「一堆人真的都把粗工當塑膠耶」。

但也有另一派認為還算OK：「20斤大概12公斤，這樣其實還好」、「1-6樓來回一次抓最慢5分鐘好了，一小時可搬12包，兩小時24包，預計兩個半小時完成，這樣時薪240還不錯，也超過勞基法最低時薪168元」。