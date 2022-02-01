印尼一名20歲網紅Anastasya Khosasih憑著天使臉孔加上魔鬼身材，光是IG就擁有超過138萬粉絲，最特別的是，她不僅有美貌，還是當地電競團隊「GENG KAPA (GPX)」培訓的選手，實力輾壓一票男人；Anastasya Khosasih先前開實況，玩遊戲和談吐都出眾，但最吸睛的卻是幾乎佔滿螢幕的不科學上圍，讓網友都讚嘆「TDLB（太大了吧）」。

Anastasya Khosasih來自印尼雅加達，現年20歲的她過去受邀當地知名主持人Deddy Corburzier的節目，短短2個月就創下超過5百萬觀看次數的記錄，變成印尼新一代「宅男女神」；Anastasya Khosasih也趁勢推出音樂作品，還擔任多個品牌大使和代言人，高人氣肉眼可見。

驚喜的是，日前印尼電競團隊「GENG KAPA (GPX)」公開Anastasya Khosasih加入團隊的消息，馬上讓一票粉絲都替她開心，她的遊戲真實力都看在網友眼裡，因此眾人更期待她早日代表隊伍出戰。

而Anastasya Khosasih除了遊戲玩得好，在主持節目也有好表現外，她還有著比臉大的傲人上圍，每每開實況玩遊戲，觀眾目光幾乎都很難從快佔滿螢幕的車頭燈移開，男粉絲也經常看得血脈噴張，興奮直呼「TDLB（太大了吧）」、「都快流鼻血了」、「這身材太誇張」。