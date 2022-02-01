31日除夕夜晚間近7點，國道警方發現有輛車停在匝道路肩，駕駛不知去向，原來是車子沒油，人跑去交流道下找加油站裝汽油了。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大年初一下午4點半，林姓機車騎士竟傻傻跟著導航，騎上台76線東西向埔鹽交流道，接著在一路誤闖國道，在國一南向208.3公里處停下，被警方攔截開單。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

今天大年初一上午9時起、下午3點起，國道中部路段湧現大量出遊走春車潮，走走停停，部分路段呈紫色、紅色，車速不到20公里，也因車多壅塞，發生2起追撞事故。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

今天大年初一上午9時起、下午3點起，國道中部路段湧現大量出遊走春車潮，走走停停，部分路段呈紫色、紅色，車速不到20公里，也因車多壅塞，發生2起追撞事故。（國道警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大年初一民眾走春、出遊，國道中部路段湧現車潮，主要壅塞路段在今天上午10點、下午3點都是走走停停，也因車流量大，發生零星事故，入夜後均已逐漸紓解。

由於出遊走春車潮，中部路段在上午、下午尖峰時段，部分呈現紅色甚至紫色警戒，行車時速不到20公里，走走停停，包括台63線烏日段、74線大里段都一度紫爆，國三和美至彰化系統、國一彰化系統至彰化交流道、埔鹽至員林都呈現紅色警戒。

國道警察第三大隊交通組長張弘杰表示，早上約9點起，南向南屯交流道一直至員林交流道整路段車多，下午3點開始，南向后里到豐原車多車速緩慢；中部路段雖車流湧現，出現零星事故，主線上僅11時21分南向211公里、14時26分南向162公里發生兩起追撞事故，另有2件事故發生在服務區休息站內。預估入夜後車流就能逐漸紓解，傍晚之後主要都是台中南向路段較塞。

今天下午時段有機車騎士誤闖國道，經路過駕駛通報，國道警方發現約16時30分，在國一南向208.3公里處，林姓男子竟一路由台76線東向12公里處埔鹽交流道上國道，他向警方解釋是導航出錯，警方攔下製單開罰。

另外，還有一名汽車駕駛人竟在國道上棄車落跑，31日除夕夜傍晚6點，竟有輛車子停在匝道路肩後，駕駛不知去向，警方到場追查，才發現駕駛上路前沒檢查油箱，半路開到車子沒油了，直接把車停靠在路肩，自行下國道打算找加油站加油，遭警方當場製單，開立後方未擺設故障標誌、及缺油兩項違規。

張弘杰表示，春節期間國道發生數起故障車事故，昨晚除夕夜就有3起故障車停留在車道的事故，有兩起都是停在內側車道，另一起停放在匝道，此違規行徑非常危險，可能造成後方車流閃避不及、發生追撞事故。

他呼籲用路人出發上路前，務必做好車輛保養及檢查，仔細檢查車輛狀況，以免缺油、缺水、沒電，或胎壓不足、胎紋太淺等，與其他機械問題，於旅途中發生故障，恐生事故影響遊興，亦會被警方依違反《道路交通管理處罰條例》第33條相關規定，製單告發開罰。