新春何處去？位於宜蘭礁溪的Herbelle龍潭湖畔悠活園區，以循環經濟理念，建設而成的白色貨櫃建築，為全台最大貨櫃建築，波浪狀的白色貨櫃烘托在龍潭湖的碧綠湖水畔，即成為宜蘭觀光旅遊的熱門景點，更是網紅們必前來的地點，開幕後每一年造訪突破百萬人次。

龍潭湖是宜蘭地區最大的天然湖泊，距離宜蘭礁溪市區僅8公里遠，倘佯於山水之間，沿著龍潭湖周邊的步道，更被形容是礁溪最美的環湖步道，悠遊於湖邊步道，著實讓人身心舒暢，宛如經歷了一場的森林浴

為服務更多的遊客，與提供更多樣的服務，龍潭湖畔悠活園區在2021年初再加碼，以除役貨櫃創建特色新餐廳，除了有多種中西式美食與冷熱飲之外，更提供源自台塑企業招待所，以17種祕製醬料烘烤的正宗台塑牛小排，遊客在用餐同時，也可欣賞湖畔美景喔!

園區參觀免收門票，也有大空間的停車場，園區現場有街頭藝人的音樂表演，更有11米高的觀景台，可以居高臨下欣賞整個龍潭湖的美景，令人心曠神怡、回味再三，是春節期間闔家出遊的好去處!