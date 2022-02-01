47歲台灣名模林志玲與AKIRA於2019年結婚，昨（31日）驚喜曬出與寶寶的合照，掀起輿論轟動。而有網友分享，吃年夜飯時，家人更借題拷問「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」讓她好無奈。文章曝光後，不少網友也紛紛提供機智回應。

林志玲2019年與日本放浪兄弟成員AKIRA結婚後，長期定居於日本，婚後鮮少公開露面，也從未曝光過懷孕消息，昨（31日）除夕時，林志玲驚喜公開一張寶寶緊抓兩夫妻手指的溫馨照片，低調透露自己當媽了，消息一出火速引起熱議。

網友開玩笑調侃，志玲姊姊這次真是害慘被討孫的諸位媳婦了啊。（翻攝自PTT）

對此，就有網友在論壇《PTT》上發文，透露吃年夜飯時，家人見到電視正在播報林志玲當媽的新聞，便冷不防丟出一句「妳看！林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」讓她吃個飯壓力山大，笑說林志玲這次可是害慘很多媳婦。

文章曝光後，引起網友熱烈討論，不少網友祭出調皮回應，「林志玲有幾億資產 長輩要給嗎」、「先問長輩有沒有要幫出養小孩的錢，沒有的話請閉嘴」、「志玲有錢我沒有」、「我老公又不是Akira」、「還以為這篇是我發的==」。

還有一票網友說，「回他們 志玲阿姨47歲才生 我還有二十年」、「林志玲47歲才生，在急什麼?」、「說等到47歲再生啊」、「等我47歲時再問我這個問題啊」。