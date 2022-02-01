過年期間和親友團聚，少不了大吃大喝，身材也難免會變胖，沒想到女星熊熊（卓毓彤）在除夕圍爐後，初一就火速到健身房報到，可見為了維繫身材相當努力，而她曬出的10秒倒奶運動片，更是讓粉絲看得相當開心。

熊熊初一就到健身房運動，她也寫下：「初一快樂！飯要吃，身體也要動，歡迎大家一起來跟我運動」。只見她穿著粉色緊身中空運動服，賣力練手臂，不過她因為彎腰前傾，讓渾圓雙球和I字深溝一覽無遺，超翹美尻和完美S曲線也相當吸睛。

短短10秒影片讓網友都看呆，「好瘦喔」、「最美的女神」、「影片看了一小時才看完」，還有人開玩笑表示「跟妳運動沒辦法專心」、「堅決抵制這種浪費時間的影片，看了幾分鐘都捨不得關掉」。

熊熊甜美的外型下，擁有G罩杯不科學身材，加上個性自然不做作，吸引不少粉絲喜愛，之前雖因不雅影片外流飽受爭議，但她逐漸走出陰霾，日前更因為當媽媽一直是她的夢想，不過隨著年紀漸長卻還沒找到合適對象，加上被中醫診斷身體太寒，有卵巢發黑的狀況，看到身邊朋友陸續去凍卵，她也下定決心去凍卵。