機車左側車身損毀嚴重。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

大年初一台中大里區凌晨三點多就發生一起死亡車禍，23歲黃姓男子騎機車載同齡女友在中投東路三段與東興路口與48歲郭姓男子駕駛的廂型車發生碰撞，小情侶經送醫皆不治，肇事原因仍待警方調查釐清。

車禍發生在1日凌晨約3點15分，據悉黃男和女友是圍爐後要去訪友，他騎乘機車載女友由沿大里區中投東路三段往五權南路行駛，而郭姓男子則駕駛廂型車沿大里區東興路往爽文路方向行駛，兩車在中投東路三段與東興路口發生碰撞。

車禍發生後廂型車頭毀損，而機車左側變型，安全帽散落一地，黃男和女友傷勢嚴重，消防救護人員到場將黃男送往中山醫學大學附設醫院搶救後宣告不治，而紀女經送往大里仁愛醫院急救也宣告不治，小情侶大年初一雙雙殞命。

警方調查發現郭男和黃男皆無，而當時路口為閃燈號誌，廂型車方向是閃紅燈，應該先停再開；機車方向則是閃黃燈，應該減速慢行，但實際肇事責仍仍待調查釐清。