士林夜市附近老舊紅磚屋倒塌 鄰居聽巨響嚇傻 20:432022/02/01 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林夜市附近的老舊房屋1日晚間疑因連日大雨倒塌，無人受傷。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鄰近士林夜市、北市士林區小西街58號，2月1日大年初一晚間7點半突然一聲巨響，疑似因連日大雨，老舊的屋子樑柱折斷，屋頂、牆面倒塌，地面上散落大片的紅磚，所幸屋內無人居住，警消到場確認無人受傷。 民眾聽到聲響，趕緊站在陽台拍照，並稱「吃飯吃到一半，違建多年的房子倒塌了」。警消初判，疑因連日大雨樑柱潮濕，加上房屋老舊年久失修，坍塌後附近鄰居聽聞聲響，紛紛跑出來觀看，並通知警消到場，經確認所幸無人受傷，警方正在聯繫屋主。 北市延平北路火警釀10車狂燒 天空現恐怖火光濃煙四竄 台大教授張清溪搭捷運突昏倒 送醫不治！享壽74歲 #士林夜市 #士林 #小西街 #小北街 #違建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲嘉2縣交通樞紐崙子大橋老舊狹窄 斥資逾9億元改建 13:562022/01/12 寶島 淡水民宅冒白煙傳有人受困 真相竟是燒金紙燒到一旁雜物 10:372022/02/01 社會 中和錦和國小柔道教室地板老舊 議員協助修繕 22:182022/01/13 寶島 新北土城牛肉店氣爆 2傷患送醫治療 22:412022/01/23 社會 專家傳真－以國際半導體資安標準 SEMI E187 解決產業資安痛點 04:102022/01/18 專題周報 沙鹿竹林國小專科教室設備老舊 蔡其昌爭取250萬元改善 14:052022/01/20 生活 影》車被壓住驚悚畫面曝光！美橋梁突崩塌 拜登竟藉機宣傳 05:372022/01/29 國際 北市電動機車3年補助計畫第2年開跑 6月底前購車加碼每輛8千元 15:052022/01/21 寶島 台南列管15棟老舊公寓大廈 逃生動線缺失完成改善 11:072022/01/13 生活 變身五星級！深坑國小打造紅磚美感廁所 再現老街風貌 22:372022/01/13 寶島 鼓勵機車汰舊換電動機車 環保署推碳權憑證新制 04:102022/01/12 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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