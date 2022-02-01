鄰近士林夜市、北市士林區小西街58號，2月1日大年初一晚間7點半突然一聲巨響，疑似因連日大雨，老舊的屋子樑柱折斷，屋頂、牆面倒塌，地面上散落大片的紅磚，所幸屋內無人居住，警消到場確認無人受傷。

民眾聽到聲響，趕緊站在陽台拍照，並稱「吃飯吃到一半，違建多年的房子倒塌了」。警消初判，疑因連日大雨樑柱潮濕，加上房屋老舊年久失修，坍塌後附近鄰居聽聞聲響，紛紛跑出來觀看，並通知警消到場，經確認所幸無人受傷，警方正在聯繫屋主。