有「掃黑英雄」之稱的前法務部部長廖正豪傳出在除夕夜逝世，享壽76歲。國民黨立委葉毓蘭表示，去年疫情中，廖正豪親自主持「揭弊者保護法」論壇，邀請國內許多學者專家與會，並囑咐她要在立法院推動修法，「哲人雖逝，典範長存」，並表示，「部長，我會努力完成您的遺志。」

葉毓蘭表示，廖在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄；卸任後成立「向陽基金會」，致力於青少年犯罪防治與反毒教育等。去年疫情中，部長親自主持「揭弊者保護法」論壇，邀請國內許多學者專家與會，並囑咐她要在立法院推動修法。

廖正豪畢業於台灣大學法律系，學生時間就通過司法官高考、留學日本考試、律師高考，畢業即投入律師生涯，1995年擔任調查局局長期間，接連破獲「周人蔘電玩弊案」、「中正機場二期航站相關工程弊案」、「新偕中建設及其關係企業違法超貸案」、「國際票券公司營業員盜取百億資金案」等案，奠定他日後掃除黑金的基礎。廖正豪1996年接任馬英九，擔任法務部部長，便以掃除對抗黑金著稱，將黑道大哥以直升機送至綠島羈押的治平專案，獲得97％的民調支持，被民眾譽為「掃黑英雄」。