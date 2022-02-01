桃園市警方疫情期間為了疫調備極辛勞，桃園市長鄭文燦1日特別與桃園市警局長陳國進，到平鎮警分局及北勢派出所與基層員警圍爐。鄭文燦說，全國警察為了民眾年節平安犧牲假期，特別是桃園警方在日常勤務外，還要協助市府進行疫調工作，謝謝桃警團隊堅守岡位，讓民眾安心過好年。