桃園市警方疫情期間為了疫調備極辛勞，桃園市長鄭文燦1日特別與桃園市警局長陳國進，到平鎮警分局及北勢派出所與基層員警圍爐。鄭文燦說，全國警察為了民眾年節平安犧牲假期，特別是桃園警方在日常勤務外，還要協助市府進行疫調工作，謝謝桃警團隊堅守岡位，讓民眾安心過好年。

阿嬤吃涮涮鍋染疫 一家五口確診
檢疫所、防疫旅館 入住人數創新高 除夕夜2萬人隔離 無法圍爐
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