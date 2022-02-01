慰勉員警辛勞 鄭文燦平鎮警分局圍爐 22:182022/02/01 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦1日至平鎮警分局與基層員警圍爐。(楊宗灝翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警方疫情期間為了疫調備極辛勞，桃園市長鄭文燦1日特別與桃園市警局長陳國進，到平鎮警分局及北勢派出所與基層員警圍爐。鄭文燦說，全國警察為了民眾年節平安犧牲假期，特別是桃園警方在日常勤務外，還要協助市府進行疫調工作，謝謝桃警團隊堅守岡位，讓民眾安心過好年。 阿嬤吃涮涮鍋染疫 一家五口確診 檢疫所、防疫旅館 入住人數創新高 除夕夜2萬人隔離 無法圍爐 #平鎮警分局 #北勢派出所 #慰問 #鄭文燦 #陳國進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同確診員工駐點桃園市府 3735人採檢結果出爐 09:492022/01/30 生活 桃市議員感念員警辛勞 年節加菜慰勞警察 18:522022/01/30 社會 陳時中靠不住 地方自立自強 04:102022/01/31 時論廣場 警界點子王出招 黃偉哲小年夜與全市員警視訊圍爐 20:052022/01/30 社會 陳亞蘭除夕圍爐恩師楊麗花 只吃兩口飯不到1小時就快閃 13:492022/02/01 娛樂 大同確診員工駐點桃市府「鄭文燦也快篩」 108人結果出爐 16:292022/01/29 生活 疫情燒進桃市府！確診大同員工派駐 鄭文燦下令「全面篩檢」 10:012022/01/29 生活 時論廣場》陳時中靠不住 地方自立自強（彭蕙仙） 19:372022/01/30 時論廣場 攻城獅隊3球員新竹縣長官邸圍爐 學客家話拜年 19:282022/01/31 生活 桃市府8000人快篩 3確診童媽媽染疫 04:102022/01/30 焦點要聞 龍千玉除夕圍爐12道好料 暖心豪撒50紅包曝招財撇步 23:402022/01/31 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。