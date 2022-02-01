日本前東京都知事石原慎太郎2月1日去世，享壽89歲。前總統陳水扁也秀出昔日與石原的合影，陳水扁說，石原慎太郎的不幸過世，是台日友好關係的重大損失。阿扁難過，台灣人民更是不捨。

外交部今天也對日本前東京都知事石原慎太郎的逝世表達誠摯哀悼。石原慎太郎為我國重要友人，長期堅定支持台灣，他生前致力深化台日友好關係，外交部表達敬佩與至深感念。

陳水扁說，石原慎太郎與前總統李登輝關係良好。921大地震發生後，李曾邀請石原慎太郎來台訪視災區並提供災後重建經驗。

陳水扁回想，2000年、2004年阿扁兩度總統就職典禮，時任東京都知事石原慎太郎都親自參加。也允諾阿扁要幫忙招攬日本觀光客到台灣，自費和日媒搭乘台灣頂級觀光列車「寶島之星」，稱讚台灣的海岸線很美，提議可如日本的湘南海岸一樣發展成海洋體育據點。

陳水扁為感謝石原慎太郎擔任台灣觀光代言人，和對台灣參與愛知博覽會、日本政府給台灣旅客免簽證及台日兩國相互承認駕照等，石原知事都是非常重要的推手。2008年5月特別代表台灣政府與人民頒授特種大綬景星勳章，以資表彰石原慎太郎在提升台日關係所作的付出與貢獻。