2020年，一道發生在美國南部，橫跨北美三個州的特大閃電成為新的「單次最長閃電」世界紀錄保持者。根據「半島電視台」（Al Jazeera）報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）表示，這道特大閃電於2020年4月29日出現，整整蔓延了美國德州(Texas)、路易斯安那州(Louisiana)、密西西比州(Mississippi)三個州將近768公里，更打破了2018年10月31日巴西創下的709公里紀錄。
世界氣象組織另一項紀錄指出，2020年6月18日，於烏拉圭和阿根廷北部發生一次持續將近17.1秒的超持久閃電，打破以往創下的16.7秒紀錄。
美聯社報導，亞利桑那州立大學 (Arizona State University)氣象組織負責人塞爾維尼(Randall Cerveny)表示：「閃電通常不會延伸超過15公里，而每次發生的時間不到一秒鐘。」更進一步說道，上述兩者分別創下有史以來時間最長、以及距離最遠的超級閃電絕對非比尋常。幸好當時兩者雷擊時情況都是雲層對雲層，距離地面非常遠，因此沒有任何人傷亡。
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