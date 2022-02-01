住桃園3歲男童，一家人春節假期回富源老家過年，卻掉落在住家前水溝，被沖到下游約800公尺處。（警方提供）

大年初一發生溺水悲劇，消防局指出，花蓮縣瑞穗鄉廣東路二街，今（1日）傍晚5時28分，有人報案，一名3歲男童在路邊玩耍掉到水溝裡面，將他拖離水溝時，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經緊急施作CPR，再轉送花蓮慈濟醫院救治，尚未脫離險境。

警方初步調查，傍晚時，鳳林警分局富源派出所接到119轉報110在瑞穗鄉富源村有幼童溺水案件，立即派遣員警到場處理，經查該男幼童年約3歲，住桃園，一家人春節假期回富源老家過年，下午家人發現孩子不知去向，立即四處尋找，最後在住家前水溝下游約800公尺處，家人趕緊向警方報案並協助急救。

警方說，發現幼童時，整個人卡在水溝內，已失去呼吸心跳，立刻將幼童救出，並由119救護人員為該童作CPR急救同時送鳳榮醫院後再轉送花蓮慈濟醫院救治，目前尚未脫離險境。

鳳林分局獲報後立即指派偵查隊鑑識小組到場勘驗，發現該條水溝寬約80公分、水深約30公分高，且水流湍急，初步研判幼童不明原因於宅前水溝不慎落水後遭水流沖至下游約800公尺處，詳細發生原因尚待調查釐清。

鳳林警分局分局長簡龍宏，呼籲家中有6歲以下幼童的家長，讓兒童獨處致使發生危險，可能會涉犯兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，為人父母絕對要特別注意，以免發生憾事。針對這起幼童溺水意外，警方調查處理中。