香港一代性感女神鍾楚紅（紅姑）在80年代是炙手可熱的花旦，性感美艷形象更有「東方瑪麗蓮夢露」的美名，在1994年宣布息影後，讓影迷都覺得太可惜，但她還是會出席一些公開活動，也經常透過社群分享近況；鍾楚紅抱著愛貓跟粉絲拜年，就算臉上有皺紋也看不出是2月中要滿62歲的女人，狀態好到不行。

鍾楚紅在80年代紅遍港台，當時甚至流傳一句話，「再發，發不過周潤發；再紅，紅不過鍾楚紅」，就能知道她的魅力有多驚人；選秀出身的鍾楚紅，踏入戲劇圈後寫下不俗成績，就算息影狀態也都保持得很好，還曾大方分享凍齡秘訣，像是吃飯七分飽、多運動和保持接受自然變老的心態等，最重要的是享受生活。

鍾楚紅抱著愛貓跟粉絲拜年，就算臉上有皺紋也看不出是2月中要滿62歲的女人，狀態好到不行。(圖/ 摘自鍾楚紅微博)

今年2月中就要滿62歲的鍾楚紅，每每曬出生活照都讓粉絲們震驚，完全不像奶奶等級的樣子，1日凌晨她在微博上傳抱著愛貓拜年的日常照，寫著「新春快樂，虎進金來」；畫面中的鍾楚紅化上簡單的妝，即使還看得到魚尾紋和法令紋，但一點都沒影響她成熟有韻味的美貌，將要62歲的狀態真的絕了。

網友看到鍾楚紅還是保養得那麼好的樣子，都紛紛盛讚，「女神新年快樂」、「我唯一的女神，愛生活，狀態真的太好」、「真歲月不敗美人啊」、「還是當年那個漂亮姊姊」、「姊姊美，貓貓可愛，希望妳繼續平安喜樂幸福美滿」。