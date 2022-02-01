虎式戰車是二戰德國最出名的重戰車。(圖/ww2-weapon.com)

曾有武器評論家分析過，在二戰時期，德國的科技與軍事實力遙遙領先對手，是全方面的優秀。1942年，德國發動閃擊戰，採取空陸一體的混合打法，天空有梅塞施密特Bf-109戰機、Ju-87斯圖卡俯衝轟炸機，地面有裝甲集團軍群的高速推進。德國也在這些戰役中繼續完善他們的戰車，其中最著名的就是1942年問世的「虎1式戰車」，它令許多盟軍戰車兵和步兵感到巨大的恐懼。

虎式戰車的正式名稱為「6號裝甲戰車 虎式」 (Panzerkampfwagen VI Tiger Ausf)，我們通常俗稱它為虎式戰車。1942年虎式戰車在北非戰場和東線蘇聯戰場首次出現，它有著厚實的裝甲、強大的88公釐主砲，在火力與防護上超過同時代的英國、美國和蘇聯戰車。但它也有一些問題，例如產量過低、構造複雜易壞、過重、里程不足等等。但但儘管存在這些問題，虎式戰車仍被譽為有史以來最可怕的戰車之一。

虎式戰車的起源可追溯到1937年初，當時亨舍爾公司(Henschel & Sohn)就有意製造一種重型戰車，可面對任何敵手。不過，當時德國仍以能夠快速突破敵人防線的中戰車與輕戰車為主要研究方向。但是當德國在「巴巴羅薩行動」中，遇到大量蘇聯T-34中戰車和KV-1時，他們才發現蘇聯戰車是個可怕的對手，於是新型重型戰車的研發速度跟著加快。當時，競爭虎式戰車的廠商分別是保時捷(Porsche )的VK4501(P)和亨舍爾的VK4501(H)，最終由亨舍爾的版本勝出，而保時捷虎式則演化成象式驅逐戰車，那又是另一個故事了。

虎式交錯式的傳動輪，使它的動力系統過於複雜。(圖/ww2-weapon.com)

不管哪種版本，虎式從一開始就決定可怕的88公釐高射砲做為主要武器，這是因為88砲雖然名為高射砲，卻真正的威力在反裝甲與反埯體能力，它的彈道低伸，砲擊動能力，精準度極高…早在西班牙內戰時期與入侵法國作戢時，88砲就在各個場域大放異彩。虎式另一個特點在裝甲，雖然它沒有應用蘇聯T-34的斜向裝甲，但是它的鋼甲強度120公釐，抗彈力在同時期也是無出其右。

美中不足的是它的動力表現，正因為裝甲過於厚重，全車重量達到57噸，使得690匹馬力的梅巴赫(Maybach) HL230 P45 V12 發動機負擔過大，它在平面道路的最高時速只有40公里/小時，滿油最大里程只有100公里，極為依賴後勤的支援。

雖然虎式戰車威名載入史冊，但是具有諷刺意味的是，它在蘇聯戰場的首場表現並不佳，在1942年列寧格勒攻奪戰期間，第1批虎式戰車遇到了沼澤地形，這正是它最不擅長地點，所有4輛虎式都遭擊毀。但是，德軍很快總結失敗教訓，開始提供虎式戰車最擅長的舞台，主要是一馬平川的北非地區，虎式在當地就成了難以擊毀的代表，英軍發現虎式幾乎無法穿透，砲彈不是被彈開就是直接粉碎，而虎式依然持續進逼，令人絕望。在北非要要擊毀虎式，必須打擊它背後的引擎艙，但是要繞過虎式戰車的背後又談何容易？

米歇爾魏特曼與他的組員在諾曼第戰場。(圖/d-dayinfo)

虎式戰車的威名也必須歸功於德國戰車兵的優異，這是相輔相乘的，優異的戰車與優異的戰車組員自是英雄與駿馬的關係。米歇爾‧魏特曼(Michael Wittmann)是最知名的虎式戰車指揮官，他在1944年6月13日的諾曼第戰場上，魏特曼和他的組員所屬旳虎式戰車，在15分鐘內摧毀14 輛盟軍戰車和15輛運兵車，再加2門反戰車炮。他的威名也被西方所知曉，其實他主要的擊敵紀錄在東線戰場。

虎式的主要問題都在機動方面，由於它的大履帶，運輸起來簡直就是一場噩夢。要把它運動前線時，往往要花費許多時間。此外與其他德國戰車一樣，虎式的可靠性也不理想，它的發動機和變速箱常常出問題。它的交錯式路輪在面臨泥土和冰雪時，容易被卡住而故障，使得虎式經常不是遭敵軍擊毀，而是壞在路上而乘員被迫抛棄。再之後，盟軍戰車火力與裝甲都在升級，像是薜曼螢火蟲(Sherman Firefly)和邱吉爾戰車(Churchill tank)這樣的戰車出現，即使火力還無法與凌駕虎式之上，但至少也是性能追近，意味著虎式也不再無敵。但是最大的問題在於數量，虎式戰車只生產了1,347輛，而美軍的薜曼戰車就高達4.8萬輛，蘇聯T-34也有4萬輛，以至於盟軍可以用數量取勝。

儘管有這些缺陷，虎式戰車仍然是最令人印象深刻的二戰戰車，它帶來的影響也早已超過時代，許多不懂軍事的民眾也都聽過它的威名，虎式戰車成為一種現象級的文化符號。