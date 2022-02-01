今天(1日)是大年初一，有媒體問台北市長柯文哲，除夕夜回家圍爐，有沒有收到紅包？柯文哲表示，柯爸柯承發往年都會包5000元紅包，但今年好像沒有包給自己。對此，柯文哲的夫人陳佩琪表示，除夕當天柯文哲忙到很晚，自己和孩子先一步回到新竹過年，當時柯爸看到他們後，便把紅包交給她，後來自己也忘了和柯文哲說，陳佩琪直言，「反正他又不會理財，過年期間回到家也都有飯吃，身上帶太多錢沒用」。

陳佩琪今天在臉書上表示，大年初一柯文哲一大早就說要去市府要開防疫視訊會議，本是要休息一下不想爬文了。不過，陳佩琪看到媒體問柯文哲過年有沒有拿到紅包的畫面時，決定先在臉書上招認，「不然他晚上回來一定抱怨老婆怎麼這麼壞都沒跟他講…」。

陳佩琪指出，除夕當天柯文哲要忙到很晚，於是自己和小孩下午先自行從台北轉運站搭客運到新竹轉運站，然後一路開google map走回家，可能因疫情關係，沿途人不多，也沒塞車。「我們到時，他老兄還沒到，公公看到我們先回來很高興，馬上掏出五個五千元紅包塞給我，我當下反應當然是立刻收到袋子裡」。

陳佩琪坦言，吃年夜飯時也忘了跟柯文哲說，「反正他又不會理財，過年期間回到家也都有飯吃，身上帶太多錢沒用」。對於媒體詢問柯文哲關於年夜飯的細節，陳佩琪則說，昨晚臉書PO的那張照片是拜天公的十道素菜，先生吃素很習慣，但婆婆總是會再為孫子準備一大鍋滷肉和乾煎白鯧魚，婆婆準備的很辛苦，但廚房好像容不下兩個女人出意見，所以自己就按往例負責洗碗。