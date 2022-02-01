農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，立委費鴻泰祝福大家「一年旺旺旺、福來好兆頭」。

今年農曆新年期間，因為防疫升級而減少群聚活動。費鴻泰今年的大年初一，不像往年到選區參加社區團拜活動，只是在家以電話和簡訊向親朋好友們拜年。

此外，愛狗的費鴻泰在大年初一，也親自下廚做「旺來獅子頭」給二個毛小孩 - 法鬥犬「巴丁」與米克斯犬「麥克斯」。今年分別為11歲與12歲，讓二狗在大年初一加菜慶祝新年。

費鴻泰說，這道親自製作狗食「旺來獅子頭」，食材是豬肉碎肉、胡蘿蔔絲、地瓜絲、雞蛋、馬鈴薯絲，混合攪拌成ㄧ個ㄧ個獅子頭，加水在平底鍋煮到水乾，小火燒到「旺來獅子頭」熟。在烹調過程中，二狗聞味自然高興的旺旺來，並且享受美食大餐。

費鴻泰說，這道「獅子頭」的製作過程，在與太太、王怡心於去年出版兩人合著『狗狗鮮食DIY食譜』電子書有料理説明，這本DIY食譜可分享快樂給更多的人。這本電子書希望分享給所有毛小孩主人，贈閱【狗狗鮮食DIY食譜】電子書推廣版，免費索取連結：https：／／forms.gle／1HXGdWJgoM8Uynwb9