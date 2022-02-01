111年大年初一開獎結果揭曉，大樂透送出金虎年的第一個頭獎，獎落苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」，一注獨得2.15億元。台彩表示，106年至110年春節大年初一大樂透都有開出頭獎，今年也不例外，締造了連續六年農曆年大年初一即開出頭獎的紀錄。

在連6年初一開出頭獎紀錄中，頭獎金額以 109年2.44億最高，108年2.18億居次，今年排名第3.

大樂透春節加碼期間所加開的春節大紅包獎項，開獎結果也順利出爐，本期(2／1)開出的9個中獎號碼從小到大依序為07、18、27、28、31、35、41、42和43，本期共開出27組100萬元，其中23組為一注獨得，每名幸運兒均獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各得50萬元獎金。

今晚開出春節大紅包獎項的投注站共31家，其中，位於花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行」自105年至108年已開出7注春節大紅包，今天再開出1注春節大紅包，累計本屆已開出8注；台南市永康區「上門富彩券行」曾於108年開出3.6億元大樂透頭獎，今天首次開出春節大紅包，獎金50萬元。嘉義縣新港鄉的「金發財彩券行」以及新竹縣竹北市「鑫富發彩券行」則都在今晚第四度開出春節大紅包獎項。

統計至今天(2／1)為止，大樂透春節大紅包加碼活動已實施5期，累計送出112組100萬元，已有127人中獎，其中獨得百萬獎金者共98人。今年春節加碼的360組100萬元大獎，目前還剩下248組，大年初二(2／2)開獎的大樂透除了保證頭獎獎金1億元外，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得100萬元獎項，此外，每五分鐘開獎一次的賓果賓果獎金加碼將持續實施至大年初六(2／6)，民眾初二外出走春或回娘家時，別忘了順道買張彩券，給自己搏個新春好彩頭的機會。