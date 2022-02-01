2022台灣燈會在高雄，大年初一衛武營、愛河正式點燈。（高市府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022台灣燈會在高雄，大年初一衛武營、愛河正式點燈。（高市府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022台灣燈會在高雄，大年初一衛武營、愛河正式點燈。（高市府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022台灣燈會在高雄，大年初一衛武營、愛河正式點燈。（高市府提供／謝佳潾屏東傳真）

2022台灣燈會在高雄，大年初一於衛武營及愛河灣正式點燈！因應疫情，高雄市政府1日晚間採線上直播，除讓全國民眾新春同步網路賞燈，也呼籲賞燈註冊「台灣燈會防疫平台」，落實防疫實名制，同時體驗LINE Beacon數位導覽、參加「虎爺發紅包」抽獎，到高雄走春試手氣。

高雄市政府指出，台灣燈會高雄雙主燈搭配衛武營、愛河灣兩場域的特性及地景，推出「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」、《光啟愛河灣》點燈首演。《光啟愛河灣》以「河、岸、海三部曲」在愛河灣佈局光之陣，讓愛河灣宛如演唱會現場，歡騰的節奏搭配演唱會的聲光效果，大大的「福」字及老虎圖騰印上高雄流行音樂中心建築，象徵「幸虎年年」，先帶給大家滿滿祝福。

而後《元流-光之群島》純淨的白光與大港虎橋，加上由客籍女歌手黃珮舒所吟唱聖桑的天鵝，將愛河灣打造成宛如夢境的純白色天堂，呈現國際級港灣格局的絕美畫面，更在疫情時刻療癒大家的心靈。

「《武營晚點名》島嶼記憶•光舟劇場」則由高雄市政府攜手衛武營共同推出，創紀錄動用25台高流明的投影機，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場，引領觀眾體驗前所未見360度全面向沈浸式的光影。

同時高市府結合跨領域團隊，運用愛河灣這一片海域，打造專屬高雄海景的燈會作品「元流-光之群島」。漂浮海面的11片六邊形裝置，成為錯落海域間的島嶼，裝置讓光在波浪上流動不息，持續匯聚想像與能量，組合成11座光之群島。海面上超越千坪的光藝術裝置，如海上閃耀的群礁，輝映著港區嶄新的城市建築體，也再創港灣前所未見的獨特光景。

而從真愛碼頭橫越愛河灣到光榮碼頭，跨過400公尺，民眾可藉由大港虎橋走上海面，站在愛河灣的中央，是近距離欣賞海上作品「元流-光之群島」的唯一途徑。

此外，今年燈會以新燈會為概念，與當代藝術、表演藝術、影視美術設計創作、VR、智慧機械控制等多元領域跨域結合，以場域、建築為發展基礎，透過城市照明改造、光影展演、永久設置公共藝術作品、街道傢俱等方式，打造全新燈會型態，推動節慶活動為城市帶來永續改變與節能新趨勢。

高市府說，這是首次導入科技防疫，推出「台灣燈會防疫平台」，呼籲民眾賞燈前務必註冊取得個人專屬「燈會碼」，只要99元就能進化成「五行暢遊碼」，開通後24小時內可享高雄市的捷運、輕軌、公車搭到飽，還有搭乘2次渡輪及YouBike 30分鐘內免費的優惠，等於同一個QR Code既可完成實名制、享受LINE Beacon導覽，又能在高雄暢行無阻，真是物超所值、賞燈必備。

市府表示，從1日起至28日，愛河灣《元流．光之群島》燈光展演每晚6點至11點；《武營晚點名》島嶼記憶‧光舟劇場，每晚6點15分開始，每隔30分鐘展演一次。