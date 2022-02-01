美國聯邦調查局上月29日逮捕一名美國女教師艾克倫（Allison Fluke-Ekren），她被指控幫助伊斯蘭恐怖主義ISIS培訓婦女及兒童，教他們如何使用突擊步槍並且學習成為自殺式炸彈客。

Kansas Mom Went From ‘Stand Out’ Student to Alleged ISIS Leader: Allison Fluke-Ekren appeared somber as she made a court appearance in the US to face terror charges after her apprehension in Syria. https://t.co/AwIM0BshXU pic.twitter.com/XzYFd4sBCl — you-betterknow (@BetterknowYou) January 31, 2022

42歲的艾克倫曾在堪薩斯州(Kansas)擔任一名教師。(圖/美聯社)

綜合《印度快報》（Indian Express）、今日俄羅斯（Russia Today）報導， 42歲的艾克倫曾在堪薩斯州(Kansas)擔任一名教師，檢察官稱她已經從伊斯蘭教組織中晉升為營長，組織內將近有100多名婦女和孩童參與了她的培訓計畫，教他們如何使用AK-47突擊步槍和自殺腰帶。報導指出，艾克倫有過幾次婚姻並育有多個孩子，她曾試圖發送訊息給家人，讓他們相信其實自己很早就已經去世了，這樣美國當局就不會繼續尋找她的下落。

據了解艾克倫擁有多個名字，2008年從美國移居埃及，並在那裡生活了三年。之後前往利比亞與伊拉克加起來約一年的時間，最後在2012年秘密潛入敘利亞。報導指出，艾克倫前往該國是因為她想發動「暴力聖戰」。

自2014年起，他就代表ISIS參與了一些與恐怖主義有關的活動，她甚至將目標鎖定在美國大學校園，計劃在校園裡放置一個裝滿炸藥的背包接著逃跑，然而，不久後得知自己懷孕，這個計畫暫時被迫停擺。

一位曾跟艾克倫接觸過的消息人士透露，該名美國老師激進程度根本無人能及，多年來一直是ISIS恐怖主義意識形態狂熱教徒，假如激進程度以1至10分來區隔，他給了艾克倫11或12分。

目前該名女教師已經移交給聯邦調查局監管，下週將在維吉尼亞州法院出庭。