每逢過年許多人喜歡和親友打牌小賭怡情，但有時候輸多了也會很懊惱，八點檔女星茵芙曾在節目上分享個人經驗，在打麻將前吃了2種禁忌食物，竟真的在牌桌上狂輸；在朋友推薦她一個轉運妙招，飛奔廁所拔毛沖掉，立刻成功改運，當晚大贏錢。

36歲女星茵芙當年以模特兒身份出道，近年在偶像劇和八點檔都有亮眼表現，也經常受邀談話性綜藝節目分享個人經驗，昔日她在節目《2分之一強》聊到打麻將一次神奇往事，在開局前想請大家吃壽司和鹹酥雞，但朋友都拒絕，只有她一個人開心吃；沒想到吃完後，打麻將就狂輸，朋友才笑說，她吃的兩種食物，就是「輸死」和「鹹輸雞」。

聽完朋友一席話茵芙才知道自己「誤觸禁忌」，結果輸到快崩潰，朋友才教她一招轉運秘訣，要她到廁所拔一根私密處的毛，丟到馬桶裡沖掉；原本半信半疑的她，還是照著朋友說的做，沒想到接下來狂贏，一個晚上就贏了快2萬元。

當時其他來賓也說，不一定要拔私密處的毛，「其實小便也可以，有排除壞運的意思」，許多網友看完都躍躍欲試，笑說「這樣賭場廁所會不會爆滿」、「剃毛的無法體驗神奇時刻」、「下次可以試試看」。