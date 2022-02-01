台北市長選舉將於年底投票，三大熱門人選國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊逐漸成為討論話題，對於選情會如何變化，外界也相當關注。對此，張亞中辦公室主任何啟聖1日被問及對陳時中選情看法，他認為「陳時中袂ㄉ一ㄠˊ啦（不會當選啦），賭100塊雞排好了」，笑翻現場來賓。

何啟聖今（1日）在中天新聞「大新聞大爆卦」探討陳時中過去一整年防疫有何漏洞。節目先釋放出一段陳時中過去唱ktv影片內容，陳時中去年11月被爆出，出入「有女子在場」的餐廳，甚至連飲酒嗨唱的影片都被流出，在當時引起熱烈討論。

節目主持人馬千惠問何啟聖「大家都說陳時中為此事跌落神壇，可是有嗎？但近期又好像慢慢回升」。何啟聖說，個人認為，觀察一個人要有一個時間，初期疫情發生的時候，坦白說，陳時中當時封鎖、封閉的施政作為，任誰都做得出來，包含國境封鎖誰都不能進來，連「小明」也不行，「這種霹靂手段誰都會做」。

何啟聖認為，陳時中所帶領的指揮中心給人民的信任感已經下降。(圖/截自中天新聞畫面)

何啟聖再指出，而後來的疫苗採購、3＋11爭議等等，整個處理都荒腔走板，已經失去民眾對他的信任和耐心，再加上現在新種的病毒入侵後，陳時中有點束手無策的感覺，民眾會產生質疑，「奇怪，過去不是很厲害嗎？那為什麼現在卻完全失靈了？」

馬千惠再問，「你覺得在他帶領之下的指揮中心，已經讓人民越來越不信任了嗎？是這樣嗎？」何啟聖認為，陳時中所帶領的指揮中心給人民的信任感已經下降，而且是急遽下降，原因在於，任何政治人物都是人並不是神，當被群眾媒體拱為神時，行為舉止應該更加節制，一定不能夠承認或坐實那樣的位置，因為我們是人，人都會有犯錯、思慮不周的時候，而陳時中就是因此跌落神壇。

馬千惠則追問「那現在陳時中的政治路如何？他還有盤算年底選台北市長，甚至傳出說只想選台北市」，何啟聖直言，「袂ㄉ一ㄠˊ啦（不會當選啦），賭100塊雞排好了」，甚至直接喊出「民進黨不會提名他」，結果身旁的來賓、前高雄市新聞局長王淺秋則反駁，「那我想跟你賭，但100塊我怕我輸不起，我賭民進黨會提名他」，笑翻現場所有人。

至於其他縣市民進黨有無可能提名？何啟聖補充道，民進黨是一個派系治理的政黨，「那陳時中什麼派系阿？可能勉強是英系吧，但蔡英文周遭的人還有很多比陳時中厲害的，多的去了，還輪不到陳時中」。