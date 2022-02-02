過年後是跳槽旺季，假設你還在考慮職涯，不妨可以參考女藝人秦菲菲的事業轉折。秦菲菲曾是知名諧星，雖然沒有亮眼的外型，仍靠著幽默感在演藝圈殺出一條血路，不過她沒畫地自限，積極地發展事業第二春，反而賺得比當藝人還要多3倍。

秦菲菲擁有一副好歌喉，高中畢業一舉考上無線台歌唱訓練班，後來被引薦到演員訓練班，和梁修身、林月雲、谷名倫等當同學。正式進入演藝圈後，秦菲菲的身材雖不是主流的纖細美，但頗有貴人運，張小燕力邀她到《綜藝一百》、《神仙老虎狗》等綜藝節目演出，憑著逗趣、率真的個性和才華，圈粉眾多電視機前的觀眾，「秦菲菲」這個名字逐漸在大街小巷中傳開，成為台灣首代女諧星。

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會走入創業一途的契機，緣於秦菲菲的父親，原來秦菲菲有陣子通告量較少，加上外型較有拍戲上的限制，秦爸便督促她：「賺錢做什麼都要趁年輕，不要每天在家等通告」，這番話點醒了秦菲菲，她參考家裡曾賣過早餐的經驗，一股腦地著手準備，起初雖然煎熬又辛苦，爸爸看了心疼狂勸退，但秦菲菲不想輕易放棄，堅持從零開始學習，在充滿濃濃油煙味的傳統市場忙進忙出，還被客人發現「長得很像秦菲菲」，起初她自卑心作祟，會低頭否認，花了5年才大方認自己就是電視上的秦菲菲。

皇天不負苦心人，秦菲菲從傳統的早點豆漿、油條一路賣到獅子頭，結果獅子頭反而成為店內之寶，許多饕客就是衝著這道菜慕名而來，甚至推出宅配服務都供不應求，多年前又在附近開了第二家店，生意一樣開紅盤，秦菲菲曾接受《民視》訪問時透露收入比當藝人時多三倍。

值得一提的是，秦菲菲除了賣早餐，還會替社會盡一點心力，失去母親後她常常到安養機構唱歌，溫暖孤苦無依的老人，下一步秦菲菲計畫考街頭藝人證照，希望能將獻唱賺的每分錢，都捐給各大慈善機構。