在香港電影中有不少精彩的武打動作受到海內外影迷的讚賞與喜愛，甚至成為香港電影的一大特色，但若是沒有專業的武術指導在一旁教學，有些動作根本無法施行。曾在許多電影中擔任武打替身的香港男星錢嘉樂，過去便是靠著精湛的武打實力受到洪金寶提拔進入演藝圈，更成為相當知名的男星之一。

今年56歲的錢嘉樂在5位兄弟姊妹中排行老么，因自小不愛念書甚至輟學，因此跟著當時年僅10歲多歲的武打演員哥哥錢小豪一同習武，並在14歲時入行成為武打演員，卓越的武打天份被洪金寶挖掘而進入洪家班，讓他成為洪家班最年輕的武術師，也因為他敢衝、敢拼、膽子又大，讓他獲得不少演出機會。

而錢嘉樂第一步作品便是1983年由成龍、洪金寶所主演的電影《A計畫》，他在其中擔任電影武術指導正式出道；接著又在《奇謀妙計五福星》、《快餐車》、《東方禿鷹》中擔任武術指導並完成許多替身無法展現的高難度動作，像是從山坡上飛躍至山下的卡車、半空迴旋踢等特技，他都能完美呈現，使他成為成龍、洪金寶、元彪、劉德華等多位大咖男星的御用替身。

錢嘉樂曾在多部電影中完成高難度的特技動作。（圖／澎派新聞）

1985年開始錢嘉樂則是「轉行」成為正式演員，陸續在電影《龍之心》、《殭屍叔叔》中獲得演出，1998年更憑著電影《古惑仔》中所飾演的「大頭仔」楊添一角而聞名，接著又在2013年靠著電影《寒戰》、《車手》、《逆戰》三部電影，一口氣入圍三個香港電影金像獎最佳動作指導獎；《車手》更曾在第49屆金馬獎中獲得最佳動作設計獎。如今他仍一邊拍戲，一邊經營特技演員訓練班，並擔任武術指導讓香港電影持續推出武打片，受到不少演藝圈前輩及觀眾的肯定。