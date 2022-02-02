今年34歲的一線女星劉亦菲，五官精緻帶著古典美，2002年演出《金粉世家》出道，同年又演出《天龍八部》的王語嫣，2005年受邀演出《仙劍奇俠傳》女主角趙靈兒，無論外型還是演技皆自帶仙氣，古裝扮相尤佳，彷彿真的從小說中走出來一樣，2006年她接下經典武俠作品《神鵰俠侶》中的小龍女一角，就像「姑姑」真的存在一樣，人氣完全爆發，也因此有了「神仙姐姐」的封號。

劉亦菲多年來挑戰各種角色，甚至在2020年主演《花木蘭》進軍好萊塢，成了迪士尼的真人版公主之一，多年來空靈古典氣質毫不走味，她溫柔的名字「劉亦菲」可說是人如其名，但其實，劉亦菲是她的藝名，外界多知道她有個和風的本名「劉茜美子」，但其實最早，她還有一個生父幫她取的名字，非常有浪漫情懷。

生於武漢的劉亦菲，4歲時父母就離婚了，她跟著媽媽一起生活，因此改從母姓「劉」，當時日本風情正盛，外婆給她取了個和風的名字「劉茜美子」，寓意是希望她生得美美的，家人喚她的小名「茜茜」，是因電影《我愛西施/茜茜公主》，該作品是在講述奧地利皇后伊莉莎白早年的生活，皇后的暱稱就是「茜茜」，劉亦菲因此得了這個小名。

除了劉茜美子，劉亦菲最初從生父姓的本名為「安風」，被認為跟她的外型非常搭。(翻攝自劉亦菲微博)

劉亦菲9歲時，母親帶著她去了美國，之後嫁給當時第一個華裔律師陳金飛，繼父對她疼愛有加，13歲時劉亦菲表達自己懷抱演員夢，繼父細心安排她回大陸上學並計畫出道，也幫她取了較能被大陸民眾所接受的藝名「劉亦菲」，果真她順利考上北影，就讀一年後出道，演藝成績蒸蒸日上。

而在「劉茜美子」之前，劉亦菲最初的本名其實是「安風」，她的父親安少康社會地位相當高，除了是武漢大學外語學院法文系教授外，還曾擔任中華人民共和國駐法國大使館教育處一等秘書，以及巴黎第七大學「孔子學院」院長，學問專業無庸置疑，安少康給女兒取了個非常古典而有意境的名字，跟劉亦菲的仙女外型很是相襯，她的真正本名曝光後，網友都覺得相當驚艷，認為她用這名字出道發展反倒更適合，甚至掀起一股讓劉亦菲改回本名的風潮。