每到過年回顧電影台重播的賀歲港片，是許多戲迷在家殺時間的最佳行程，像是由已逝資深演員董驃和沈澱霞合演的《富貴逼人》系列，堪稱經典中的經典，在劇中刻劃出當年香港市井小民的真實樣貌，可說是深植人心，不過為影壇貢獻多年的他，直到過世前都未得任何獎項，讓許多戲迷為祂惋惜，但其實祂還有另一個身分，就是主持賽馬節目近40年的「職業馬評人」。

董驃踏入影壇約30年，有多部經典之作，不過與「肥姐」沈殿霞領銜主演的《富貴逼人》系列，連續3年在香港票房開出紅盤，尤其他把香港80年代想靠發橫財成為富豪的市井小民詮釋得相當傳神，成功站穩香港影壇地位，也將演藝事業攀向顛峰，更和沈殿霞成為「銀幕夫妻」，兩人還因此傳出緋聞，不過《富貴再三逼人》票房遭滑鐵盧後，接下來合作多部作品都反應平平，也讓電影公司將這對昔日黃金搭檔拆夥，讓影迷留下無限遺憾，雖然在劇中多扮演綠葉角色，卻是各大咖明星力邀演出的對象，像是成龍和周星馳都曾與祂合作過。

董驃和沈殿霞被稱為「螢幕情侶」，更一度傳出緋聞。（微博）

出生於香港練馬師世家的祂，是香港第一位職業騎師，更被電視台招攬成為職業馬評人，主持賽馬節目長達40年，在業界有崇高地位，被外界尊稱為「驃叔」，不過晚年久病纏身，不得不暫別演藝事業及賽馬主持，最後因為肺纖維化導致器官衰竭，在至親陪伴下病逝，享年72歲，據悉還堅持看完最後一場賽馬才安心辭世，足以見得祂對賽馬的熱愛，生前經典名言「我是董驃，你不是；我講馬，你一定要聽」，至今仍深植所有人心中。

董驃一生中有過4段婚姻。（微博）

生前女人緣極佳的董驃，有過4段婚姻，除了4位太太，傳出有紅顏知己為祂生兒育女，4位太太多年來都相安無事共處，讓外界好奇董驃怎麼維繫4位太太的關係，他僅用「盡在不言中」5字形容，引發外界無限想像，辭世後雖然傳出二房和四房爭產，不過兩人在喪禮上互動極佳，直接粉碎不實傳言，在董驃的喪禮除了不良於行的大房沒出席，其餘3房及子孫都到場送祂最後一程，演藝圈大咖成龍、曾志偉、張學友等人更為他扶靈，足以見得祂在演藝圈舉足輕重的地位。