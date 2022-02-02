新的一年，工作會展現出什麼新的樣貌？富比士雜誌（Forbes）訪問了多位企業主管與專家，請他們預測，並整理出以下五個趨勢：

1.「從家裡回到辦公室工作」，不再是一個日期，而是一組條件。隨著疫情發展至今，新變種病毒不斷出現，所有人都能夠回到辦公室正常工作，不會是一個設定好的日期，而會是一組需要公司與員工互相溝通，且同意的條件。

2.一個人擁有的工作技能，會比工作經歷更重要。

這個趨勢已經明顯到，跨國人力資源公司美世（Mercer）以前是依照工作職務訂定薪資參考標準，現在則是依照工作技能訂定。該公司執行長佛藍（Martine Ferland）表示，此趨勢比她預期的進展快速許多，美世剛完成建置一個資料庫，專門協助公司依照技能訂出薪資。

3.跟同事一起休假會成為常態。疫情爆發之後，不少公司為了安撫員工的疲累感，強化他們的心理健康，因而增加了休假，幫助員工挺過疫情。

舉例來說，領英（LinkedIn）今年讓全公司一起休假一星期。美國德勤顧問公司（Deloitte）去年則將「全公司不上線休假日」增加為八天，這些休假日都安排在既有連假前或後一天，目的在於拉長連假。

該公司執行長烏祖奧盧（Joseph Ucuzoglu）表示，只有全公司一起休假，員工才有可能真正放鬆，不去查看電子郵件信箱。他相信，越來越多公司會在新的一年開始之前，安排類似的全公司共同休假。

4.元宇宙時代還沒到來，但是新科技會幫忙大家在實際與虛擬工作空間之間轉換。包括比爾蓋茲（Bill Gates）在內的多位人士都認為，有一些公司會從今年開始嘗試元宇宙，以個人的數位替身在虛擬的空間上班，不過要真的被普遍使用，還需要好幾年的時間。

原因包括，目前使用虛擬與擴增實境的成本還太高、存在硬體挑戰，而且跟目前常用的商業工具還無法整合。今年，員工最會注意到的科技包括，跟健康有關的手機應用程式、視覺整合工具，以減少居家與進辦公室混合工作方式所造成的不便（例如，添購更好的攝影機）。

5.薪資或獎金的成長，可能導致公司僱用員工時更加全球化。由於通貨膨脹，許多人開始討論薪資是否也該跟著調漲。除此之外，人才大戰持續，同樣讓薪資看漲。為了避開薪資成本增加，有些公司會向國外的人才市場前進，尋找適合的員工。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘426期》)