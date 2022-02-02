對汽車製造商而言，去年並不是美好的一年。但是對豐田汽車（Toyota）來說，去年卻是歷史性勝利的一年，公司首度坐上美國汽車銷售第一的寶座。

財星雜誌（Fortune）報導指出，從一九三一年開始，坐在寶座上的一直是通用汽車（General Motors），疫情的攪局，改變了這項維持了九十年的紀錄。去年，豐田在美國總共賣出二三○萬輛汽車，贏過了通用的二二○萬輛。

豐田如何搶下第一的？答案是供應鏈管理模式的協助。去年，全球的汽車製造商都因為半導體晶片短缺，難以完成汽車製造，導致汽車產量下滑。一項研究估計，去年全球汽車產業因此損失了兩千一百億美元。

去年一月，通用就首度發出晶片短缺警告，到了五月，已經減少生產了二十七萬輛汽車，幾乎是公司產能的四成。相對地，去年一路到六月，豐田在美國的生產線幾乎維持在將近九成的產能。

豐田之所以能夠延後晶片短缺造成的影響，是因為公司手上握有至少一個月所需的半導體晶片，以備黑天鵝事件發生的不時之需。這跟其他競爭對手不同，一般汽車製造商不喜歡儲備零件，因為這會吃掉公司的利潤。

豐田的想法不同。十一年前，在經歷福島核災之後，公司狠狠地學到了儲備零件的教訓。核災當時影響了許多豐田的供應商，造成公司突然缺少關鍵零組件。此外，核災之後，公司也開始加強跟供應商的關係，以防萬一再有大型災難發生，公司可以快速回應。

因此去年，公司比對手更有準備，在美國第二季的汽車銷售量，就出現史上首次超越通用的成績，接著整個下半年也一樣，證明了公司供應鏈管理模式成功。

雖然通用汽車北美區總裁卡萊爾（Steve Carlisle）表示，有信心今年公司會重回美國汽車銷售量第一的寶座，然而包括通用在內，許多汽車製造商都開始學習豐田供應鏈管理的優點。

未來的管理書籍中很可能會記載，受到疫情影響，豐田汽車成為美國第一，並且衝擊了汽車產業對於供應鏈管理的想法。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘426期》)