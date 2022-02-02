大年初二回娘家，與家人歡聚一堂，除了閒話家常之外，別忘了多關心爸媽的身體狀態。注意血壓值是健康的第一道關卡，只是「有量血壓」不同於「正確量血壓」。台灣高血壓學會理事長高憲立醫師表示，很多人只有到醫院看病時才順便量血壓，這只能表示當時的血壓，並不是長期的血壓狀況。此外，即使日常居家有習慣量血壓，但錯誤的量測法可能造成誤判數值，影響深遠。

高血壓學會明確指出，正確量測血壓，有幾個重點:

●正確量血壓時間：

休息至少5分鐘再量血壓，同時量2次。

●量血壓的正確姿勢：坐著，靠背，不翹腳。

●若使用臂式血壓計：注意量手臂，不能量手腕。

選擇大小合適的壓脈帶，圍在沒有衣物遮蔽的上臂，壓脈帶中線與被測量者的右心房同高。​

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●722原則（請量量）：記錄血壓要有「平均值」的概念，做好血壓記錄表，才能確知是否出現血壓異常。所謂722原則是指：

→7: 一週量7天，每周計算7天數字平均起來。

→2: 一天2個時段量測最準：早上起床後半小時、晚上睡前。

→2: 每次量的時候都量2次，間隔1分鐘再測量，然後平均數值。

●錯誤量測影響數值 飲酒、交談、動作都是禁忌

要注意的是，量血壓前30分鐘，都不宜飲用咖啡、茶及酒類，測量前也不要激烈運動。同時量測時也不要移動身體、不要交談，維持呼吸平穩為宜。

●年紀越大 血壓值越高沒關係？醫：千萬不要誤信

血壓並不是固定的數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg。當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形，140/90 mmHg以上就代表有高血壓，而且高血壓可能造成很多後遺症，會影響到腦部、心臟、腎臟和眼睛等。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

依據台灣高血壓指引，對高血壓控制建議如下：

(1)18歲以上成年人：血壓低於120/80 ，可維持每年至少量1次血壓。

(2)一般高血壓患者：血壓控制目標值為140/90mm/Hg

(3)罹患慢性病等高風險病人：建議糖尿病、心血管疾病患者、有蛋白尿的慢性腎臟病患者、及接受抗血栓劑治療預防中風者，控制收縮壓之目標值在130mmHg以下。

(4)大於80歲知老人且無臨床症狀者，控制收縮壓之目標值可小於150 mmHg。