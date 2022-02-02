每到農曆春節、開工時刻，總會收到許多紅包，雖然每年的紅包袋不會重複使用，但只要好好利用，就能讓你好運一整年。運勢命理網站「旺好運」分享以下4種紅包袋招財術，今年就來試試看，讓虎年的財運更上一層樓。

▍1.壓歲錢壓到枕頭下

從長輩收到的紅包又稱「壓歲錢」，有避邪之意，過去是為了避免年獸搗亂驚擾到孩童，父母會將裝錢的紅袋放在孩子枕頭下，才能安心睡覺。到了現在，將紅包壓在枕頭下則有接收新年好福氣之意，讓接下來的日子順心如意。

▍2.留著紅包至元宵節後

紅包象徵滿滿的好運，收到紅包後別急著抽錢、丟掉，可以將紅包留一陣子，代表把好運留下，可以留著等春節結束，或是農曆正月十五元宵節之後，讓財氣繞身，期許新的一年能賺大錢。

▍3.紅包裝168元招財

168諧音「一路發」，因此在紅包袋內放入168元，即2個50元、6個10元、8個1元，並放在錢包內當做錢母隨身攜帶，讓新的一年財運越來越旺。

▍4.十全十美招財

紅包袋內裝進十個10元銅板，象徵「十全十美」，不但寓意吉祥，還能招財納福，帶旺整體運勢，讓虎年的運氣蒸蒸日上，遠離霉運。

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