嘿咻1次年終多40萬！1名男子日前被公司輕熟女上司問「跟我打一砲，年終會加5個月」，他當下十分猶豫、認為對不起女友，最後他「還是做了」，領到年終後又馬上買給女友20多萬的名牌包當作補償；文章曝光網友質疑是幻想文，「睡吧夢裡什麼都有」、「40萬，鴨都沒你會賺」。

該網友在Dcard上發文表示，他的主管是30多歲的輕熟女，離婚有1個孩子，日前他被主管叫去辦公室，主管說如果跟她發生1次關係，年終獎金就會加5個月，還說老闆是她的親戚、關係很好；原PO說他現在工作月薪8萬多，「人生好難，女友在家等我」，但他說如果做了，就拿錢買名牌包給女友讓對開心。

1名男子日前被公司輕熟女上司問「跟我打一砲，年終會加5個月」，他當下十分猶豫、認為對不起女友，最後他「還是做了」。（翻攝自Dcard）

該網友說，他雖然覺得對不起女友，但「砲是打了，年終4個月變9個月」，當晚就帶女友買了20幾萬的包包，他強調「以上內容是剛剛真實發生的，思緒很亂也沒人可以說」。

其他網友則紛紛質疑是幻想文，「如果是真的，打一炮賺40萬，鴨都沒你會賺」、「我今天夢到迪麗熱巴，明天夢到Angelababy，這種鳥話我也會說」、「跟女友討論看看，說不定她會有出乎意料的反應」、「結果是不是褲子脫了被退貨？但後面這段沒臉寫」、「睡吧夢裡什麼都有」、「把握機會，夢想成真」。