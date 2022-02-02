伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有兒子「小哈利」庾恩利，雙方都很保護兒子隱私，直到小哈利在去年以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，才正式公開長相，不過恩利起初則因扮女裝的嗜好，屢次引發外界討論，連帶他社群網站的女裝照也被曝光，不過小哈利當下先是問伊能靜：「妳會不會受傷」，伊能靜則鼓勵兒子做自己「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」，伊能靜認為：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」，母愛爆表的告白讓人動容。

小哈利前年為媽媽伊能靜的選秀節目排舞，舞藝精湛的小哈利，舞姿妖嬈、甚至比伊能靜更會扭，小哈利事後還被翻出風情萬種的女裝照，他穿女裝、戴長假髮、化濃妝的模樣妖嬈、艷麗，魅力不輸女性，小哈利還因此成為話題人物，不過小哈利因扮女裝的興趣，在網上掀起兩極看法。

伊能靜則始終站在兒子這邊，伊能靜在陸綜《理想家》則還原當時兒子曾打電話給她，小哈利第一句就是先問媽媽「妳會不會受傷、會不會影響到妳的工作」，小哈利也猶豫是否要關閉社群網站，伊能靜則是鼓勵兒子全心做自己「你不但不會影響到我們，你還會讓更多人知道，自由是非常珍貴的」，伊能靜認為：「尊重別人做自己非常珍貴，爸媽尊重孩子做自己也是非常珍貴」。

隨著小哈利成年，他不只真面目全公開，並在去年以「庾恩利」之名開通微博，正式出道，恩利頂著中長髮、眼線和眼影的妝容，搖身以韓系花美男示人，而庾恩利和伊能靜玩快問快答時，恩利問伊能靜：「當我在做一些大部分人看來比較特立獨行的事情時，你有感到困惑嗎？」伊能靜噴母愛說：「我從來沒覺得你特立獨行」，伊能靜認為，所有孩子都應該是獨一無二，而她也認為反過來思考，恩利的特立獨行恰好是存在這個世界上最重要的意義。

恩利頂著中長髮、眼線和眼影的妝容，搖身以韓系花美男示人。（圖／取材自En-Li恩利微博）

相較於伊能靜的高調挺兒，庾澄慶則是在背後低調支持哈利做喜歡的事，除了搶在第一時間關注了小哈利的微博帳號，庾澄慶被問到小哈利出道一事，他則說：「我覺得小孩做他想做的事情，然後健康快樂就完美了」，對兒子的關心不言而喻。

伊能靜、庾澄慶都很支持兒子出道。（圖／本報系資料照片（左圖）、取材自伊能靜、En-Li恩利微博）

針對穿女裝屢次引發討論，恩利日前接受大陸雜誌專訪時，他則表示：「我在穿著上非常情緒化，衣服只是衣服而已，我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態。我不希望有了某一打扮，就有了對人的一種設定」，恩利認為，世界不應該只有統一的審美標準，希望外界看到他的精神層面，而非外在。