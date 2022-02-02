早在入選75大球星之前，「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）已經名列NBA歷史50大球星，相較他生涯的驚人數據，總得分36928史上第2，總籃板14968史上第7，他的起點只在1985年選秀出身第13順位，被猶他爵士隊選上。

球員時期的馬龍身高206公分、體重113公斤，他因為酷愛鍛鍊身體而成為聯盟最強壯的球員之一，甚至還在球季之間跑去摔角聯盟WCW客串，享受一下親手在擂台扁人的快感，生涯332次技術犯規是NBA史上最多。馬龍另一個有名的是在罰球出手前嘴裡念念有詞，像是一種咒語，很多球迷猜過他在唸什麼，但他每次講的都不一樣。

馬龍絕對是在場上最令人畏懼的大前鋒之一，他以驚人的力量、奔跑速度和堅韌度在禁區橫衝直撞，也具備中距離投射能力。比起「史上最佳大前鋒」鄧肯（Tim Duncan），馬龍更偏重攻擊火力，生涯的高峰期很長，除了菜鳥和退休前的那一季，他連續17個球季場均得分超過20分，並有10個球季超過10籃板。

在馬龍輝煌的得分數據之中，有一部份須歸功於爵士控衛史塔克頓（John Stockton），兩人在1990年代的擋切戰術練到爐火純青，兩度聯手殺進總冠軍賽，但兩度敗於公牛王朝，淪為麥可喬丹（Michael Jordan）《最後一舞》的配角。馬龍在1999-00球季曾以37歲之齡攻下單場50分，他在38歲時的平均上場時間亦長達38分鐘，40歲那年他轉到湖人隊最後一博，終究沒能在退休前拿到總冠軍。