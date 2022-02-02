迎接虎年新年新氣象，通靈大師江嘉葉特地詳細分析12生肖的一整年運勢，並提供各生肖的吉祥物、提升財運及補運的建議，肖雞者屬於吉凶參半之流年，交友要小心，屬狗的人主本年為名利雙全，但犯五鬼星入宮，稍微美中不足，肖豬者則屬於女權高張，女人大吉，男人不吉。

《雞》

吉星：月德，貴人

凶星：死符，小耗

今年運勢，天喜吉星和月德吉星拱照，屬於吉凶參半之流年，但吉人天相，因為月德、貴人星能量強勢，故一切自有財福入門來，凡事只要以守住基本為原則，心願必定能夠得到圓滿，事業亦能興旺，財源通達，但只嫌死符星在本流年遮蔽了能量，所以必定會有傷害之氣，恐亦有小疾病的煩憂。小耗凶星照臨，須預防小人五鬼暗害，以及破財疑慮，交友要小心，不要替人作保或出頭，幸有月德、貴人可逢凶化吉，自然能降低橫災、破財、官非等的不吉之事。

吉祥物：

屬雞人大多謙虛謹慎，勤奮努力，比較愛美，富有創造性，條理性較強，積極樂觀，為人正直可靠，愛恨分明，端莊典雅的君子蘭是屬雞人的守護花，君子蘭文雅靜秀，可以於室內種植盆栽，格調高雅。

財運提升：

屬雞的人大多靈巧聰穎，善於理財、投資，有一定的經商頭腦，但容易因自負而影響判斷，可養一些守財、穩定心神的植物，如劍蘭、金銀花等，可佩帶不動明王菩薩水晶佛像來護佑，或八眼招財鴻運天珠。

補運法事：

正月十五日前到宮廟祭改死符、小耗，或是點光明燈。

《狗》

吉星：三台，三合

凶星：官符，五鬼

今年運勢，三合吉星高照，應可斷言人形光彩，財喜宜人之期，主本年為名利雙全，財源廣進，吉人自有天相，事業興旺之兆，但美中不足，今年犯五鬼星入宮，所以必須慎防小人來暗害，導致失財心煩，甚至有官非情形，凡是須忍之、避之，俗諺：「五鬼犯劫財祿空，逢事無端怒氣衝，忍之避之放輕鬆，終了還是展春風。」身體上，今年易有狀況，宜多保養身體為重，五鬼之氣較旺，防眼疾、心悸、心血管毛病，防中風，多積德造福，少造業。感情上須防三角戀情，錢財不露白，否則易為五鬼傷財侵犯。本年運勢較沉浮不定，得意時，須防失意來臨，守住原本的成就較安全。

吉祥物：

狗是人類忠實的朋友，屬狗的人大多誠實，善良正直，家庭觀念比較強，勤奮好學，有點害羞，敏感秀麗的含羞草是他們的守護花，含羞草株形玲瓏，葉色翠綠，清秀動人，盆栽於室內，清雅可愛。

財運提升：

屬狗的人大多溫柔敦厚，但容易浮躁，容易喪失良機，建議養一些招財旺運的植物，如文心蘭、吊蘭等，亦可配戴阿彌陀佛守護神保佑平安，或方形項鍊來開運，或黃水晶招財貔貅項鍊。

補運法事：

年初前宜參加法會制化五鬼，或點光明燈保平安，切記量大福大之啟示。

《豬》

吉星：太陰，六合

凶星：勾絞

今年運勢，太陰吉星當權，屬於女權高張，陰盛陽衰之週期，女人大吉，男人不吉，同時有勾絞星臨宮，容易有糾纏受累。本年亦有紅鸞星動，吉星照臨，因此屬於喜氣洋洋，人財皆美，喜慶入門的一年，但男人必須防美人計、仙人跳，感情糾纏一年的煩惱，家庭風波較多，在外交友小心，勿管他人事，不作保，免受連累。

吉祥物：

屬豬的人大多溫厚淳樸，忠厚文靜，容易輕信他人，品性端正，知足常樂，凌寒綻妍的寒菊是他們的守護花，菊花生命力旺盛，歷經風霜酷寒後盛開，鮮豔的花朵在蕭瑟的冷風中格外惹人注目，高風亮節，有「花中隱士」的稱號，家裡養上幾盆，生機盎然，清麗雅致，另外也可配戴阿彌陀佛守護神，或黃水晶招財貔貅項鍊。

財運提升：

屬豬的人大多容易滿足現況，性情敦厚，建議養一些富有生機，提升鬥志的植物，如繡球花、白掌等。

補運法事：

今年正月十五日前，到宮廟祭改勾絞或點光明燈。

★民俗說法，僅供參考。