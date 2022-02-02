美國軍事新聞網站「We Are The Mighty」報導，蒙古人在13世紀大殺四方，創建了橫跨歐亞、史上版圖最大的蒙古帝國，但在其進一步將手伸向歐洲和非洲時，在決定性戰役中被當時統治埃及的馬木路克王朝（Mamluk Sultanate）擊敗，而該王朝的起源其實是一群奴隸兵，「馬木路克」即為奴隸之意。

在蒙古第三次西征期間，成吉思汗之孫、伊兒汗國的建立者旭烈兀率軍滅亡木剌夷國（al-mulaḥid，即著名的「阿薩辛」或「山中老人」）、阿拉伯阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate）等，並占領敘利亞，讓阿尤布王朝（Ayyubid dynasty）名存實亡，下一個目標就是當時統治埃及的馬木路克王朝。

不過由於1259年蒙哥大汗去世，旭烈兀率主力回師蒙古（另有一說是當地後勤補給無法維持大軍所需），命大將怯的不花率2萬兵力繼續征途。馬木路克蘇丹忽禿思聽到此消息後，立即組織大軍進入巴勒斯坦，並於1260年9月爆發阿音札魯特戰役（Battle of Ain Jalut）；馬木路克大將拜巴爾且戰且走誘敵深入，讓忽禿思率主力伏擊；四面楚歌的蒙古軍奮力突圍、幾乎成功，但忽禿思親自衝鋒，最後大部分蒙古軍和怯的不花皆戰死沙場。

馬木路克在阿拉伯文中是「奴隸」的意思，成員包括欽察突厥人、切爾克斯人等多樣化族群，從小接受作戰訓練，是中世紀伊斯蘭世界的重要軍事力量來源，曾在經典即時戰略遊戲「世紀帝國2」中出場，即為薩拉森人的特殊兵種「阿拉伯奴隸兵」。由於擁有強大軍事實力，馬木路克最後經常掌握實權，並曾建立馬木路克王朝，統治埃及近300年。