為何身上容易出現「紅色顆粒狀斑點」？內湖國泰診所皮膚科羅陽醫師表示，流汗造成的汗腺阻塞，確實可能造成局部紅色斑點，尤其好發於體質濕熱、排汗功能不佳的人身上。另外，男性因運動、會陰部與內衣褲產生摩擦；或頭皮後枕部、髮際線部分過敏發紅引起的「毛囊發炎」症狀，亦可能表現為紅點症狀。

●身上出現「小紅點」是什麼原因？ 自己買藥亂擦將使症狀惡化

羅陽醫師分享，診間曾有一大學生，因會陰部過敏嚴重，自行購買類固醇藥物塗抹，導致部位紅腫、刺痛，情況惡化，就醫後才發現是毛囊發炎問題。醫師表示，毛囊發炎問題僅需保持患部通風，醫師也可能開立針對發炎的藥膏，應避免自行購買外用藥物塗抹，以免紅斑不但沒有消退，還可能引發更不適的反應。

(圖/潮健康提供)

●大面積「風疹塊」是蕁麻疹前兆？ 愈長愈多要當心帶狀皰疹？

很多人看見皮膚上有紅點就認為是「濕疹」作怪，羅陽醫師指出，濕疹為「皮膚輕微發炎」症狀的總稱，諸如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，皆屬於濕疹的範疇，與常見的汗疹、毛囊發炎症狀不同。

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另外，也有患者是身上產生一大片紅斑，突然發生在身體各個部位，醫學上稱為「風疹塊」，可能是罹患蕁麻疹的前兆，與患者本身的過敏體質有關。

羅陽醫師提醒，如果「風疹塊」部位開始蔓延，如從腹部長至腰部，有可能是「帶狀皰疹」的症狀。帶狀皰疹與免疫力低下有關，最初不一定是以水泡的形式呈現。只要皰疹順著皮膚節方向生長就要注意，最嚴重時可能蔓延至全身各個部位。

暴露在日曬強光下也可能引發過敏與紅疹？羅陽醫師解釋，特定族群的「紫外光敏感性」確實較高，如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者，皮膚受到太陽直射，容易紅腫不舒服。酒糟型皮膚炎患者也比較容易受到光源、熱源之影響，引發皮膚過敏。

羅陽醫師說提醒，一般民眾接受強烈光源照射過久，偶有臉部、後頸、領口區域過敏發紅情況。此外，服用特定藥物後，身體代謝後會有產生「交互作用」，亦可能觸發光源過敏。如果照曬日光後發現過敏情況嚴重，應盡速就醫。

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●身上出現紅點是癌症前兆？ 醫師：兩者通常無顯著關聯

不少網路傳言表示，身上若出現具黏性且大小、分布狀態不一的小紅點，是身上患有「癌症」的前兆之一。癌症與身上的小紅點具有關聯性嗎？羅陽醫師指出，如果是指皮膚本身的癌症，「原發性」的皮膚癌大致分為3種：

1. 基底細胞瘤。呈單顆黑色狀，容易與身上的痣混淆。

2. 鱗狀細胞瘤。前兆可能為「日光性角化」，傷口呈不規則狀、容易潰爛。

3. 黑色素瘤。容易在肢端（如手指、腳趾）出現黑點。

皮膚癌的表現症狀，皆與產生大面積紅斑無顯著關聯。但若本身為癌症病患，如肝癌、肺癌等疾病，體內癌細胞出現惡性轉移時，轉移型態多變，紅斑確實可能為表現症狀之一。

羅陽醫師提醒，年輕病患身上出現小紅點，與癌症的關聯性較小，有任何皮膚表面症狀的疑慮，都應至皮膚科或腫瘤科做進一步檢查。