對掌管廚房的人來說，過年期間如何把各種食材和剩菜都塞進冰箱裡，真是需要高度智慧與經驗才能完成。不過冰箱真的不是儲藏室，不需要把所有食物通通放進去，善用食物特性才是保存重點。專家推薦，有些真的很佔位子、實際上也不用冰的物品，其實還不少。

●這些蔬果 可以暫保存於冬季室溫陰涼處

可以不用放進冰箱冷藏的蔬果，較為人所熟知的是根莖類，像是地瓜、芋頭、蓮藕、甘藷、馬鈴薯等，因富含澱粉，冰過之後反而破壞口感，因此不需冷藏。

除此之外，一些熱帶水果像是香蕉、榴槤、木瓜、西瓜、酪梨、釋迦、紅毛丹、番石榴、鳳梨、檸檬、百香果，以及柳橙、柑橘類、葡萄柚等，可以保存於陰涼通風處。若是想要吃起來有冰涼口感，要吃之前再放進冷藏室即可。

(示意圖/Shutterstock)

葉菜類像是九層塔、地瓜葉、空心菜等，在冬天的常溫下可擺放一天；小黃瓜、苦瓜、茄子、薑、四季豆、甜椒、辣椒、扁蒲、絲瓜、胡瓜、綠番茄、冬瓜、竹筍、山藥等，也可在冬季室溫下保存一兩天，待冰箱空出空間後再冰。

還有若把吃不完的吐司麵包放進冷藏，反會讓麵包變硬，口感變得難吃。最好密封於袋內，放進冷凍庫，要吃前再取出，略為噴水後，放進已預熱的烤箱內復熱，反而較能恢復鬆軟口感，也能釋出冷藏室的空間。

要提醒的是，「冰箱既不是儲藏室，也不是無菌室」，食物吃多少買多少，不要過量烹調，剩菜隔夜後務必充分加熱後盡快吃完。冰箱空間不爆滿，就是讓健康有餘裕的最好對照。