你最近都在追哪部劇？現代人對螢幕的成癮，已是全家人一人一機，但眼睛的損傷是不可逆的！藍光長期對眼睛的傷害 會增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障的機率，因此，若常常覺得眼睛不舒服、乾澀視力模糊、時好時壞真的要特別注意眼睛的保養了；但給靈魂之窗充足的營養、抗氧化、減少自由基傷害，怎麼吃？

●好眼力 這樣吃

1、堅果➝維他命Ｅ

消除視網膜自由基、降低藍光傷害。

2、菠菜➝葉黃素

保持視覺靈敏，幫助過濾傷害性的藍光跟紫外光。

3、玉米➝玉米黃素

抵禦藍光刺激，提升眼睛對光的敏感度跟視覺清晰度。

(示意圖/Shutterstock)

4、紅蘿蔔➝維他命Ａ

平衡淚液分泌，加強眼睛適應黑暗的能力、提升夜間視力。

5、燕麥/大麥➝維生素Ｂ群

守護眼睛黏膜完整。

6、芭樂➝維他命Ｃ

構成黏蛋白、淚液製造的原料，也能增強身體的抗氧化能力。

7、葡萄/櫻桃➝花青素

促進眼微血管循環，改善眼睛疲勞 預防視網膜病變。

8、鮭魚/鯖魚➝DHA好油

緩解乾眼不適、幫助視神經發育。眼睛的視網膜感光細胞膜有一半成分都是DHA，它是唯一能通過視網膜屏障進入眼睛的不飽和脂肪酸。

●補充不同營養素 讓視野更清晰

營養師高敏敏提醒，用眼50分鐘、休息10分鐘，並多看看戶外的遠方，放鬆眼睛睫狀肌。現代人人都是低頭族，上班也常使用電腦，放鬆休息時一樣是盯著螢幕看，靈魂之窗真的要好好守護，透過飲食來護眼、從根本改善！