飛官餐廳內部伙食照。(圖 空軍司令部提供)

飛官餐廳內部伙食照。(圖 空軍司令部提供)

日前因網紅造訪陸軍裝甲部隊，意外揭開該部隊伙食內容，讓外界大為驚艷，直呼怎麼吃那麼好？其實，外傳空軍吃得更好，究竟真相如何，《中時新聞網》特別為讀者開箱，讓大家看看這些站在國防第一線、勞苦功高的飛官們，到底平常都吃些什麼。

網紅「千千」日前前進到陸軍裝甲第542旅，開箱國軍弟兄們午餐，使得國軍伙食的議題，引發各界討論。確實，對於任何軍隊來說，吃的好不好，對於士氣以及執勤時的表現，都會有很大的影響。

而共機經常侵擾，讓我空軍壓力不小，政府更要好好照顧其飲食。據傳空軍伙食極佳，《中時新聞網》就為大家揭開真相，看看是否如此。軍方表示，空軍在就餐方面，依職勤不同，劃分為「飛官餐廳」和「地勤餐廳」，而《中時新聞網》要帶大家來聞香的，是台南基地第一聯隊飛官餐廳。

從照片中可以看到，飛官們的伙食，確實是十分的「澎湃」，餐廳的各式菜餚種類十分豐富，除了各類中式炒菜和西式麵包糕點，甚至還有燒烤、關東煮以及沙拉、果汁等等。

飛官餐廳內部伙食照。圖為餐廳供應之關東煮。(圖 空軍司令部提供)

飛官餐廳內部伙食照。(圖 空軍司令部提供)

飛官餐廳內部伙食照。(圖 空軍司令部提供)

據了解，「飛官餐廳」的Buffet一次會提供十幾種不同的菜色讓飛官們選擇，且還會每月更新菜單，更進一步增添伙食的豐富程度和選擇。同時，空軍方面也透露，飛官們每週還可以吃到一次牛排。

空軍表示，飛官們每周可以吃到一次牛排。(圖 空軍司令部提供)

空軍表示，飛官們每周可以吃到一次牛排。(圖 空軍司令部提供)