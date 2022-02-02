去年因為疫情的影響，多了在家追劇的時間，韓劇也是大放異彩，除了風靡全球的《魷魚遊戲》外，還有各種不同題材的大勢好劇，如《機智醫生生活2》、《黑道律師文森佐》、《海岸村恰恰恰》、《地獄公使》、《衣袖紅鑲邊》等，2022年也有不少好劇將上映，有許久未見的男女神回歸，還有高顏值CP組合，令人備受期待，能否出現打敗《魷魚遊戲》熱潮的夯劇。

《殭屍校園》

《殭屍校園》主配角都是年輕演員。(圖／取自韓網)

《殭屍校園》改編自人氣同名漫畫，雖然主配角都是年輕演員，但不少人都是童星出身，還有因《魷魚遊戲》爆紅的李瑜美，依舊備受期待，在1月28日上映後，僅1天就躍升Netflix全球節目類冠軍，劇情結合高中生校園霸凌與病毒感染題材，把人性面對死亡的醜陋面展露無遺，即使劇情和人物爭議不斷，討論度仍居高不下。

《三十九》

《三十九》由孫藝珍、田美都、金智賢主演。(圖／取自韓網)

由孫藝珍、田美都、金智賢主演的《三十九》，被視為2022備受期待韓劇之一，除了頂級實力派演員陣容外，以女性視角為主題，寫實貼近的內容，相信能引起大批女性的共鳴，劇情描述即將進入四十歲的同齡朋友，面對各自職場、感情、家庭的人生經歷和種種新挑戰，展開的浪漫喜劇故事，將在2月16日上映。

《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》

朴敏英、宋江大談辦公室姊弟戀。(圖／取自韓網)

職場愛情喜劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》，由朴敏英、宋江主演，劇情以氣象廳為背景，描述比熱帶夜更火熱，比局部暴雨更讓人捉摸不定的氣象廳人們，在工作和戀愛上所經歷的各種故事，朴敏英、宋江大談辦公室姊弟戀，會擦出怎樣的火花，令人期待，將於2月12日上映。

《二十五，二十一》

金泰梨、南柱赫上演青春羅曼史。(圖／取自韓網)

由金泰梨、南柱赫主演的《二十五，二十一》，描述在整個世界動盪不安的1998年，兩人第一次見面，三年間不斷的經歷創傷、誤會，最後彼此依靠，直到25歲和21歲那一年，才相愛的青春羅曼史，將於2月12日上映。

《Big Mouth》

男神李鐘碩搭檔女神潤娥，高顏值CP備受期待。(圖／取自韓網)

《Big Mouth》是男神李鐘碩退伍後的新作，搭檔女神潤娥，高顏值CP組合，還未播出就話題不斷，李鐘碩飾演勝訴率僅10%的律師，意外接手一樁殺人案後，遇到多起奇怪事件，進而發現背後驚人的黑暗真相，是一檔以惡制惡的電視劇，預計上半年播出。

《紙房子：兩韓統一篇》

風靡全球的影集《紙房子》改編成韓國版。(圖／取自韓網)

風靡全球的影集《紙房子》改編成韓國版，描述一位足智多謀的天才，帶領一群實力逆天的搶匪，企圖在朝鮮半島犯下驚天動地的搶案，而在過程中遇到各種挑戰，劇情峰迴路轉，燒腦程度更勝以往，由劉智泰、金侖珍、朴海秀、全鐘瑞等主演。

《還有明天》

《還有明天》由金喜善、路雲、李洙赫主演。(圖／取自韓網)

改編自同名網路漫畫《還有明天》，原作被不少網友視為人生網漫，描述曾經負責引導往生者的陰間使者，來到人間後努力挽救試圖輕生的人的故事，由金喜善、路雲、李洙赫主演。

《財閥家的小兒子》

《財閥家的小兒子》由宋仲基、申鉉彬主演。(圖／取自韓網)

去年在以暴制暴的電視劇《黑道律師文森佐》表現亮眼的宋仲基，這次在《財閥家的小兒子》中，飾演被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇，重生後成為財閥家的小兒子，為了復仇誓言侵吞整個財閥家族，女主角則由在《機智醫生生活》中的張冬天一角，受到關注的申鉉彬主演，兩人間會產生怎樣的化學反應備受期待。

《Moving》

趙寅成、韓孝周睽違多年回歸小螢幕。(圖／取自韓網)

改編自同名人氣網漫的《Moving》，由趙寅成、韓孝周、車太鉉主演，斥資500億韓元製作，講述隱藏超能力生活於現在的男女主，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，共同面對跨越世代的巨大危險超能力動作英雄故事，預計下半年播出。

《The Glory》

王牌編劇金銀淑新作，由宋慧喬搭檔李到晛。(圖／取自韓網)

由執筆《鬼怪》、《太陽的後裔》等夯劇的王牌編劇金銀淑推出的新作《The Glory》，不僅是她的首部復仇劇，更找來宋慧喬搭檔李到晛，講述飾演女主角的宋慧喬，雖然夢想著成為一名建築師，但在高中受到霸凌而退學，她決定等待加害者結婚生子，而他的孩子進入小學後成為孩子的班導師，並展開復仇計畫的悲傷故事。

《我們的藍調》

(由左至右、由上至下)集結李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等大咖卡司主演。(圖／取自韓網)

集結李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、金宇彬、韓志旼、嚴正化等大咖卡司主演的《我們的藍調》，不僅是歷代級的卡司陣容，申敏兒和金宇彬這對真情侶，雖然在劇中沒有配對，也沒同框，但能一起在同劇演出，依舊話題性十足，劇情以濟州島大海為背景，講述14個人酸甜苦澀的人生故事，主旨是為了給歷經疫情並辛苦熬過來的人加油。