近來北歐吹起「拿鐵爸爸」的概念，對此，去年7月升格當二寶爸的藍委蔣萬安表示，「拿鐵爸爸」除了讓父親們能夠成為另一半的「神隊友」，一同養育孩子；更重要的是，爸爸也能夠參與孩子的成長過程。蔣萬安也透露，如果可以，希望可以再生個女兒，湊個「好」字。

蔣萬安昨（1日）在臉書分享自己身為二寶爸的心情，表示自己很開心，隔了十年再當奶爸，重新回味新手爸爸的感覺，人家說第一胎照書養，第二胎照豬養，不過，他認為順其自然，小孩子健康成長就好。蔣萬安更透露，其實自己很想要有女兒，但一切隨緣，還是要看太太的意思，現在自己有兩個兒子很幸福，可是有個女兒湊個好字，「當然更好」。

同時，蔣萬安也分享育兒心得，也希望未來在台灣，可以看到像北歐一樣，推著嬰兒車在街上漫步的「拿鐵爸爸」；蔣並指出，他希望能透過良好的育兒福利政策，讓爸爸媽媽們可以無後顧之憂，放心申請完整的陪產檢假、陪產假及育嬰假，生育是一個家庭的大事，「我會繼續努力，打造更完善的育兒環境，做職場爸媽們最堅強的後盾」！

此外，蔣萬安也提及自己在立院的政績，指出政府對不孕症人工生育的補助，最早是他提出來的，那時他就發現政府早在2015年就有匡列預算，給予不孕症婦女補助10萬元，到了2019年加碼到15萬元，當時衛福部設定目標希望能受惠25000對夫妻，產生4000個新生兒，但後來自己調查才發現，到2021年3月只有93對夫妻申請、15對申請成功，產生7位新生兒，這跟原本設定的目標有很大的落差，原因是因為當時政府只有提供中低收入戶補助，因此他向行政院建議擴大補助，政院也願意採納，從而造福更多家庭。